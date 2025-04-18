家暴男遭警槍擊亡 檢方：依法辦理不偏袒不預設立場

苗栗縣頭份市凌晨發生男子持刀挾持女友，遭警員槍擊身亡的事件，苗栗地檢署檢察官下午相驗，將擇期剖驗遺體，釐清全案真相。

苗栗檢方指出，今天接獲苗栗縣警局頭份分局通報，獲悉頭份發生員警處理家暴案件，在執勤過程中開槍，導致家暴嫌疑人中槍死亡，檢察長林映姿高度重視此案，立即指派檢察官蘇皜翔偵辦；下午前往頭份殯儀館相驗及訊問相關人士，以釐清事發經過。檢方也將擇期解剖死者遺體確認槍傷部位，並盡力蒐集相關事證，詳盡查明事實真相。

檢方也即時通報犯罪被害人保護協會苗栗分會，同步啟動即時關懷機制，赴頭份殯儀館協助死者家屬，提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬處理後續事宜。