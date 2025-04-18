頭份年輕警員擊斃家暴男 警界有人認為「勇氣十足」

苗栗縣頭份市49歲蔡姓男子今天凌晨酒後持刀挾持女友，遭警方開槍擊斃，檢警下午相驗，死者的母親也到場，全案目前仍在調查釐清中。

據了解，家暴被害人陳姓女子年約45歲，從事水電工程行業，負責畫配管圖，房子是她去年才剛買的，男友蔡姓男子無業，平常與母親住一起，也會到女友的住處居住，具有同居關係，男女雙方都是頭份在地人。

今天凌晨發生的槍擊事件，到場處理的兩名年輕警員都姓吳，其中一人警專正期生畢業 ，另一人為特考班，派到頭份警分局都不滿2年，開槍的是特考班畢業的吳姓警員。

警界有人認為，過去警員開槍造成疑犯或罪犯傷亡，反而吃官司或纏訟多年，以致許多警 員根本「不太敢」開槍，今天凌晨開槍的年輕警員勇氣十足，如果遲疑有可能危及自身及被害女子的生命安全。

苗栗地檢署表示，檢察長林映姿高度重視此案，知悉案發後立即指派檢察官蘇皜翔負責偵辦，檢方也即刻勘驗相關影像檔案，今天下午前往頭份殯儀館相驗並訊問相關人員，以釐清發生經過，地檢署也將擇期解剖死者遺體，以確認槍傷部位，並盡力蒐集相關事證，查明事實真相。

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