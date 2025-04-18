快訊

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

聽新聞
0:00 / 0:00

頭份年輕警員擊斃家暴男 警界有人認為「勇氣十足」

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市49歲蔡姓男子今天凌晨酒後持刀挾持女友，遭警方開槍擊斃，檢警下午相驗，死者的母親也到場，全案目前仍在調查釐清中。

據了解，家暴被害人陳姓女子年約45歲，從事水電工程行業，負責畫配管圖，房子是她去年才剛買的，男友蔡姓男子無業，平常與母親住一起，也會到女友的住處居住，具有同居關係，男女雙方都是頭份在地人。

今天凌晨發生的槍擊事件，到場處理的兩名年輕警員都姓吳，其中一人警專正期生畢業 ，另一人為特考班，派到頭份警分局都不滿2年，開槍的是特考班畢業的吳姓警員。

警界有人認為，過去警員開槍造成疑犯或罪犯傷亡，反而吃官司或纏訟多年，以致許多警 員根本「不太敢」開槍，今天凌晨開槍的年輕警員勇氣十足，如果遲疑有可能危及自身及被害女子的生命安全。

苗栗地檢署表示，檢察長林映姿高度重視此案，知悉案發後立即指派檢察官蘇皜翔負責偵辦，檢方也即刻勘驗相關影像檔案，今天下午前往頭份殯儀館相驗並訊問相關人員，以釐清發生經過，地檢署也將擇期解剖死者遺體，以確認槍傷部位，並盡力蒐集相關事證，查明事實真相。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

蔡姓男子遭警員槍擊身亡，檢警下午相驗，盼釐清真相。記者胡蓬生／翻攝
蔡姓男子遭警員槍擊身亡，檢警下午相驗，盼釐清真相。記者胡蓬生／翻攝
蔡姓男子遭警員槍擊身亡，檢警下午相驗，盼釐清真相。記者胡蓬生／翻攝
蔡姓男子遭警員槍擊身亡，檢警下午相驗，盼釐清真相。記者胡蓬生／翻攝

女友 家暴 頭份

延伸閱讀

苗栗頭份家暴男凌晨持刀挾持女友 被警方開2槍擊斃

竹東孩童頻哭遭質疑家暴…網友揭發竟挨告 家長反被罵翻

演藝圈模範夫妻鬧家暴「女星遭掐脖子險窒息」 歌手尪發聲

小編分享反罷免新聞挨批 頭份警察分局FB官方粉專急刪文

相關新聞

家暴男遭警槍擊亡 檢方：依法辦理不偏袒不預設立場

苗栗縣頭份市凌晨發生男子持刀挾持女友，遭警員槍擊身亡的事件，苗栗地檢署檢察官下午相驗，將擇期剖驗遺體，釐清全案真相。

頭份年輕警員擊斃家暴男 警界有人認為「勇氣十足」

苗栗縣頭份市49歲蔡姓男子今天凌晨酒後持刀挾持女友，遭警方開槍擊斃，檢警下午相驗，死者的母親也到場，全案目前仍在調查釐清...

影／台南五分局雷厲掃毒 1日內連破2處「喪屍煙彈」分裝廠

台南市警五分局日前查獲非法持有俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯毒品案，經5、6個月布線追查，昨天分別在安平及高雄大寮破獲兩處「喪...

詐團首腦躲柬埔寨指揮 7男女涉億元詐騙送辦

刑事局南部打擊犯罪中心追查詐騙車手，發現張姓男子躲在柬埔寨，涉嫌遙控指揮另6名男女，以送投資書籍和禮物，騙投資人上當。警...

苗栗頭份家暴男凌晨持刀挾持女友 被警方開2槍擊斃

苗栗縣頭份市49歲蔡姓男子今天凌晨懷疑陳姓女友出軌，雙手持刀將女友控制在租屋處，警方趕抵喝令他棄刀，他反而朝員警逼近，結...

影／越南移工辦毒轟趴 警方破門一網成群

高雄市陳姓男子在越南長大，曾租屋開毒品轟趴被捕，獲交保後另起爐灶，再租廠房暗地經營「越式KTV」，供越南移工舉辦毒趴。警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。