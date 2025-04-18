聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南五分局雷厲掃毒 1日內連破2處「喪屍煙彈」分裝廠
台南市警五分局日前查獲非法持有俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯毒品案，經5、6個月布線追查，昨天分別在安平及高雄大寮破獲兩處「喪屍煙彈」分裝工廠，陸續逮捕40歲林姓男子及其上游50歲江姓女子，查扣大量毒品原料與製造器具。警詢後依涉毒品危害防制條例送辦，建請檢方羈押。
警方指出，昨日執行雷霆掃毒，首波行動鎖定台南安平區一間民宿，當場查獲林男，及依托咪酯煙彈25.87克、安非他命13.72公克、K他命1.56公克及毒品咖啡包4.23克等。
同時，警方發現民宿形同喪屍煙彈分裝工廠，現場查扣依托咪酯煙油原料、香精調味劑、空菸彈、電子煙主機、注射器、加熱風槍、電子磅秤等大量製毒設備，一應俱全。
隨後，警方乘勝追擊，向上追查其毒品來源與製造網絡，當晚兵分多路，前往高雄大寮另一處製毒據點，查獲江女，並起出依托咪酯煙彈成品11個（96.9克）、煙油分裝罐23個（301.25克）、安非他命7包（116.01克），以及電動研磨機、藥鏟、攪拌棒、藥篩、燒杯、注射器與磅秤等製毒工具。另起獲海洛因2包（5.57公克）、安非他命3包（7.79公克）。
警方於24小時內成功瓦解安平、大寮兩處毒品製造點，警詢後，將2嫌依涉違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，並建請羈押。警方指出，將持續向上溯源，追查背後供應鏈與共犯結構。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言