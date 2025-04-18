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影／台南五分局雷厲掃毒 1日內連破2處「喪屍煙彈」分裝廠

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局日前查獲非法持有俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯毒品案，經5、6個月布線追查，昨天分別在安平及高雄大寮破獲兩處「喪屍煙彈」分裝工廠，陸續逮捕40歲林姓男子及其上游50歲江姓女子，查扣大量毒品原料與製造器具。警詢後依涉毒品危害防制條例送辦，建請檢方羈押。

警方指出，昨日執行雷霆掃毒，首波行動鎖定台南安平區一間民宿，當場查獲林男，及依托咪酯煙彈25.87克、安非他命13.72公克、K他命1.56公克及毒品咖啡包4.23克等。

同時，警方發現民宿形同喪屍煙彈分裝工廠，現場查扣依托咪酯煙油原料、香精調味劑、空菸彈、電子煙主機、注射器、加熱風槍、電子磅秤等大量製毒設備，一應俱全。

隨後，警方乘勝追擊，向上追查其毒品來源與製造網絡，當晚兵分多路，前往高雄大寮另一處製毒據點，查獲江女，並起出依托咪酯煙彈成品11個（96.9克）、煙油分裝罐23個（301.25克）、安非他命7包（116.01克），以及電動研磨機、藥鏟、攪拌棒、藥篩、燒杯、注射器與磅秤等製毒工具。另起獲海洛因2包（5.57公克）、安非他命3包（7.79公克）。

警方於24小時內成功瓦解安平、大寮兩處毒品製造點，警詢後，將2嫌依涉違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，並建請羈押。警方指出，將持續向上溯源，追查背後供應鏈與共犯結構。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警五分局昨天分別在安平及高雄大寮破獲兩處「喪屍煙彈」分裝工廠，陸續逮捕40歲林姓男子及其上游50歲江姓女子，查扣大量毒品原料與製造器具。圖／讀者提供
台南市警五分局昨天分別在安平及高雄大寮破獲兩處「喪屍煙彈」分裝工廠，陸續逮捕40歲林姓男子及其上游50歲江姓女子，查扣大量毒品原料與製造器具。圖／讀者提供

喪屍煙彈 安非他命 毒品

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