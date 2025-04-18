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詐團首腦躲柬埔寨指揮 7男女涉億元詐騙送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心追查詐騙車手，發現張姓男子躲在柬埔寨，涉嫌遙控指揮另6名男女，以送投資書籍和禮物，騙投資人上當。警方查出，至少38名男女受騙投資，損失總額高達上億元。警方趁張男回國拘捕他到案，檢方聲押他獲准。

刑事局南部打擊犯罪中心追查去年落網的詐騙集團車手，清查聯繫資料，發現張姓男子（43歲）與另名張姓女子（42歲）涉嫌指揮車手辦事。

據了解，張男自去年3月起，多次往返相柬埔寨，涉嫌指揮張女和另5名男女，在臉書等社群投放不實假投資廣告，與投資人聯繫後，便以送投資書籍和禮物，令投資人上當後，便由詐騙集團冒充「雲策投資」、「宗明投資」、「眾德投資」等公司名義人員，與上鉤的男女聯繫加入投資App，以假獲利數字，騙投資人交錢。

據警方統計，自去年3月到今年1月，共有至少38名投資人受騙，其中年紀最大的70多歲，幾乎每人受騙金額都在上百萬元，1人受騙800多萬元最多。

警方經4次動員查捕張男等人，先查獲張女後，得悉1月15日張男回國，在機場拘捕他到案，並在台中、彰化及屏東等地，逮捕其餘共犯，其中黃姓男子遇警方拘捕，還躲到天花板上，因發出聲響，仍被員警揪下。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送屏東地檢署，檢方聲押張男和張女2人獲准。

定羈押。

刑事局南打中心查獲張姓男子指揮集團成員送超商禮品卡，騙人上當。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲張姓男子指揮集團成員送超商禮品卡，騙人上當。記者林保光／翻攝
詐團黃姓男子（左）躲警察，躲到天花板上被救出。記者林保光／翻攝
詐團黃姓男子（左）躲警察，躲到天花板上被救出。記者林保光／翻攝

投資人 詐騙集團 車手

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