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影／越南移工辦毒轟趴 警方破門一網成群

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市陳姓男子在越南長大，曾租屋開毒品轟趴被捕，獲交保後另起爐灶，再租廠房暗地經營「越式KTV」，供越南移工舉辦毒趴。警方破門查緝，發現10名逃逸移工，並搜出多種毒品，將他移送法辦，檢方聲押他獲准。

據了解，27歲的陳姓男子，父親是台灣人，從小隨越籍母親，直到16歲才來台隨父親。他因認識許多越南移工，去年11月，曾在高雄市大寮區租屋辦毒趴被捕，但獲交保。

高雄市刑警大隊偵三隊3月接獲情資，指大寮區琉園二街有人租廠房經營越南KTV，供越南移工開轟趴，裡面有人吸毒。警方3月23日動員查緝，破門進廠房，發現廠房改裝隔成多間包廂，裡面40多名男女見警方進入趕緊四處躲藏，仍被員警一一揪出。

警方在廠房內查獲毒品咖啡包、K他命等毒品，查出陳姓男子涉嫌主持毒趴，並發現40名越南男女當中，有10人是逃逸移工。

警方將全案依毒品危害防制條例及、入出國及移民法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，檢察官向法院聲押陳男獲准，10名逃逸移工送移民署收容。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄警方破門查獲越南移工辦毒趴。記者林保光／攝影
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高雄警方破門查獲越南移工辦毒趴。記者林保光／翻攝
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高雄警方破門查獲越南移工辦毒趴。記者林保光／翻攝
高雄警方破門查獲越南移工辦毒趴。記者林保光／翻攝

毒品 移工 越南

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