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台電核二廠爆焚化爐採購弊案 廠長遭聲押、業者百萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

廉政署接獲檢舉，指核二廠廠長曾文煌涉收受山瑞科學公司上百萬元賄款，協助業者通過焚化爐系統更新驗收，另取得採購焚化爐主機標案，昨天兵分17路搜索約談曾文煌、山瑞負責人曹森智到案，台北地地檢署偵訊後今晨依貪汙、財產來源不明聲押曾文煌、曹森智100萬元交保。

檢廉掌握，核二廠焚化爐主要處理廠內低放射性廢棄物，2022年公開招標「減容中心焚化爐系統更新」標案，標金2300萬元，於2024年驗收。曹森智夫妻夫找上曾文煌幫忙，允諾願交付賄款取得標案，曾文煌同意後，曹森智即籌措上百萬資金，分批當面交付給曾文煌，曾文煌利用廠長職權協助山瑞拿下標案。

此外，曾文煌在2024年8月，再利用限制性招標手法，協助山瑞科學取得「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案，檢廉清查，曾文煌名下有數百萬元不明資金存入，財產增加與收入顯不相當，且有積極增加等情事，懷疑替業者量身打造標案，儘管曾文煌否認收賄，但被認定涉犯財產來源不明罪。

據了解，核二廠於1974年開工興建，與核三廠同屬12項建設，核二廠位於新北市萬里區與金山之間的國聖埔，又稱為國聖發電廠，核二廠一號機和二號機先後在1981年、1983年開始商業運轉，2011年時任總統馬英九宣布核二廠不延役，兩機組役期分別在2021年、2023年屆滿除役。

北檢昨指揮廉政署搜索曾文煌等六人住居所、以及山瑞科學等地點，帶回曾文煌、曹森智夫妻三名被告，另同步約談三名證人。據了解，業者坦承行賄，但曾文煌否認收賄，檢方認為曾文煌有串滅證之虞聲請羈押禁見。

台電指出，本案與檢廉單位緊密聯繫與合作，絕不護短，經查證收賄屬實，最嚴重將開除，廠長退休金全數落空。

山瑞科學公司負責人曹森智涉行賄核二廠廠長被檢方諭令百萬交保。記者曾原信／攝影
山瑞科學公司負責人曹森智涉行賄核二廠廠長被檢方諭令百萬交保。記者曾原信／攝影
台電核二廠廠長曾文煌涉收賄上百萬協助廠商取得焚化爐標案，今晨被聲押禁見。記者張宏業／攝影
台電核二廠廠長曾文煌涉收賄上百萬協助廠商取得焚化爐標案，今晨被聲押禁見。記者張宏業／攝影

曾文 核二 焚化爐

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