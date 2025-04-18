核二焚化爐傳弊案 檢調約談廠長

核二廠。記者杜建重／攝影 廉政署接獲檢舉，核二廠廠長曾文煌涉收受山瑞科學公司上百萬元賄款，協助通過焚化爐系統更新驗收及取得採購標案，昨天兵分十七路搜索約談曾文煌、山瑞負責人曹森智與黃姓妻子到案，依貪汙、財產來源不明罪移送台北地檢署偵辦。

檢廉掌握，核二廠焚化爐主要處理廠內低放射性廢棄物，二○二二年公開招標「減容中心焚化爐系統更新」標案，標金二三○○萬元，二○二四年驗收。曹森智夫妻找上曾文煌幫忙，允諾願交付賄款取得標案，曾文煌同意後，曹森智籌措上百萬資金，分批當面交付給曾文煌，曾文煌利用廠長職權協助山瑞拿下標案。

曾文煌二○二四年八月，再利用限制性招標手法，協助山瑞科學取得「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案；據了解，曾文煌否認涉案，但檢廉清查，曾名下有數百萬元不明資金存入，財產增加與收入顯不相當，且有積極增加等情事，懷疑替業者量身打造標案，認定涉犯財產來源不明罪。

據了解，核二廠一九七四年開工興建，與核三廠同屬十二項建設，核二廠位於新北市萬里區與金山之間的國聖埔，又稱為國聖發電廠，核二廠一號機和二號機先後在一九八一年、一九八三年開始商業運轉，二○一一年時任總統馬英九宣布核二廠不延役，兩機組役期分別在二○二一年、二○二三年屆滿除役。

北檢昨指揮廉政署搜索曾文煌等人住居所，及山瑞科學等地點，除帶回曾文煌、曹森智夫妻三名被告，另同步約談三名證人。台電指出，本案與檢廉單位緊密聯繫與合作，絕不護短，經查證收賄屬實，最嚴重將開除，廠長退休金全數落空。