聽新聞
0:00 / 0:00
核二焚化爐傳弊案 檢調約談廠長
廉政署接獲檢舉，核二廠廠長曾文煌涉收受山瑞科學公司上百萬元賄款，協助通過焚化爐系統更新驗收及取得採購標案，昨天兵分十七路搜索約談曾文煌、山瑞負責人曹森智與黃姓妻子到案，依貪汙、財產來源不明罪移送台北地檢署偵辦。
檢廉掌握，核二廠焚化爐主要處理廠內低放射性廢棄物，二○二二年公開招標「減容中心焚化爐系統更新」標案，標金二三○○萬元，二○二四年驗收。曹森智夫妻找上曾文煌幫忙，允諾願交付賄款取得標案，曾文煌同意後，曹森智籌措上百萬資金，分批當面交付給曾文煌，曾文煌利用廠長職權協助山瑞拿下標案。
曾文煌二○二四年八月，再利用限制性招標手法，協助山瑞科學取得「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案；據了解，曾文煌否認涉案，但檢廉清查，曾名下有數百萬元不明資金存入，財產增加與收入顯不相當，且有積極增加等情事，懷疑替業者量身打造標案，認定涉犯財產來源不明罪。
據了解，核二廠一九七四年開工興建，與核三廠同屬十二項建設，核二廠位於新北市萬里區與金山之間的國聖埔，又稱為國聖發電廠，核二廠一號機和二號機先後在一九八一年、一九八三年開始商業運轉，二○一一年時任總統馬英九宣布核二廠不延役，兩機組役期分別在二○二一年、二○二三年屆滿除役。
北檢昨指揮廉政署搜索曾文煌等人住居所，及山瑞科學等地點，除帶回曾文煌、曹森智夫妻三名被告，另同步約談三名證人。台電指出，本案與檢廉單位緊密聯繫與合作，絕不護短，經查證收賄屬實，最嚴重將開除，廠長退休金全數落空。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言