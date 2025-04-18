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im.B案被害人怨錢沒拿回來 還被說貪、笨

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

im.B吸金詐騙案去年八月一審宣判，自救會理事長林家輝（中）代表受害人出面，高呼「討回公道、徹查金流」，要求政府給一個交代。 聯合報資料照片（記者杜建重／攝影）
im.B吸金詐騙案去年八月一審宣判，自救會理事長林家輝（中）代表受害人出面，高呼「討回公道、徹查金流」，要求政府給一個交代。 聯合報資料照片（記者杜建重／攝影）
im.B案」昨二審宣判，部分受害人到庭旁聽，得知兩名主嫌刑度略減，沒收犯罪所得直接腰斬，卅二名被告竟十六人獲緩刑，愈聽愈沉重，有人當場怒批「司法對詐騙無恥寬大」。

抗議人士昨在台灣高等法院門口拉布條吶喊，受害人林家輝表示，不僅主嫌刑度減少，許多洗錢共犯、業務都判緩刑，不用進去關，質疑「這就是台灣對於詐騙犯的保護？」

林家輝說，至今沒人拿回一分錢，司法如何還他們公道？每次出庭被詐團律師冷嘲熱諷，「不就是說我們貪、我們笨」，還要他們舉證，被害人得到處找證據「滿足他們」，生活更加困難。

林家輝說，詐騙集團騙了錢，拍拍屁股說「沒有錢、不是我幹的」，被害人想打民事訴訟求償，但必須先繳交裁判費，大家都一貧如洗，到底還要付多少錢才能討回公道？最令被害人無法接受的，是詐團還可以請律師，在民事庭上以各種拖延手段對付被害人，讓被害人疲於奔命，無法正常生活。

他們認為，台灣法律往加害人方傾斜，騙子服刑完就不處理債務，被害人根本求償無門，要怎麼贏？

台北地院裁定指出，銀行法法人之行為負責人非法經營收受存款業務罪、洗錢防制法洗錢罪、刑法使公務員登載不實罪，都不是直接侵害個人法益的犯罪，im.B案被害人除非有被詐欺取財，否則應繳納裁判費。

im.B 洗錢 被害人 詐騙集團

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