聽新聞
0:00 / 0:00
im.B案被害人怨錢沒拿回來 還被說貪、笨
「im.B案」昨二審宣判，部分受害人到庭旁聽，得知兩名主嫌刑度略減，沒收犯罪所得直接腰斬，卅二名被告竟十六人獲緩刑，愈聽愈沉重，有人當場怒批「司法對詐騙無恥寬大」。
抗議人士昨在台灣高等法院門口拉布條吶喊，受害人林家輝表示，不僅主嫌刑度減少，許多洗錢共犯、業務都判緩刑，不用進去關，質疑「這就是台灣對於詐騙犯的保護？」
林家輝說，至今沒人拿回一分錢，司法如何還他們公道？每次出庭被詐團律師冷嘲熱諷，「不就是說我們貪、我們笨」，還要他們舉證，被害人得到處找證據「滿足他們」，生活更加困難。
林家輝說，詐騙集團騙了錢，拍拍屁股說「沒有錢、不是我幹的」，被害人想打民事訴訟求償，但必須先繳交裁判費，大家都一貧如洗，到底還要付多少錢才能討回公道？最令被害人無法接受的，是詐團還可以請律師，在民事庭上以各種拖延手段對付被害人，讓被害人疲於奔命，無法正常生活。
他們認為，台灣法律往加害人方傾斜，騙子服刑完就不處理債務，被害人根本求償無門，要怎麼贏？
台北地院裁定指出，銀行法法人之行為負責人非法經營收受存款業務罪、洗錢防制法洗錢罪、刑法使公務員登載不實罪，都不是直接侵害個人法益的犯罪，im.B案被害人除非有被詐欺取財，否則應繳納裁判費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言