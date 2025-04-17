核二廠長涉受賄 台電：全力配合偵辦、精進採購制度

圖為核二廠一號機（右）、二號機（左）外觀。 圖／聯合報系資料照 台電核二廠曾姓廠長涉收受業者賄賂逾上百萬元，另有財產來源不明，預計晚間移送北檢複訊。台電表示，將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合偵辦，並持續精進採購業務制度及防弊措施，以建立廉政風氣。

檢廉獲報，台灣電力公司第二核能發電廠曾姓廠長涉收受業者賄賂逾上百萬元，另有財產來源不明。台北地檢署今天兵分17路搜索，約談曾男等6人說明，預計晚間將移送北檢複訊。

台電表示，事前即就本案與檢廉單位緊密聯繫與合作，將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法偵查機關偵辦。本案已進入司法程序，若經查證屬實，一定依規定嚴懲不貸。

台電指出，將持續精進採購業務制度，檢討採購流程控管及防弊措施，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。

檢廉獲報，曾男於民國113年辦理焚化爐系統更新相關採購案期間，涉嫌收受曹姓業者賄賂，金額超過新台幣100萬元，另有數百萬元財產來源不明。