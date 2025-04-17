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核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人
台灣電力公司第二核能發電廠再度傳採購弊案，核二廠曾姓廠長涉嫌收受業者山瑞公司上百萬元現金，讓業者順利通過焚化爐系統更新驗收，及取得採購焚化爐主機限制性標案。台北地檢署指揮廉政署今依貪汙治罪條例搜索約談曾等3名被告及3名證人，晚間陸續移送複訊。
檢廉掌握，山瑞科技公司曾姓負責人2022年11月得標「減容中心焚化爐系統更新」標案，該標案2024年間驗收，曾男涉嫌以上百萬元現金行賄核二廠曾姓廠長，以利通過驗收，另讓廠長涉嫌於2024年8月限制性招標的「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，讓山瑞公司順利得標。
北檢今指法務部廉政署約談曾姓廠長、山瑞公司曾姓負責人、曾妻黃女等3名被告及3名證人到案，搜索曾姓廠長等6人住所、山瑞公司、核二廠辦公室等17處，全案朝貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂、財產來源不明等罪嫌偵辦中。
檢廉追查，核二廠採購弊案曾姓廠長涉嫌收受業者上百萬元，另還有數百萬元財產來源不明，將持續釐清廠長是否替業者量身定做限制性標案或洩漏底價。
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