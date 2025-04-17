毒品通緝犯販毒量大隨身攜帶「點鈔機」 北市刑大破門逮人

43歲邱姓毒品通緝犯，因販售大量毒品以現金交易，隨身攜帶點鈔機；台北市刑大發現他出沒新北市三重新莊，藏身桃園龜山的高級社區，這個月率北市特勤中隊破門逮人。

警方說，邱嫌是資深毒販，過去常因販毒遭逮，他三年前假釋出獄，又因為販毒，遭撤銷假釋，須執行剩餘刑期，但邱嫌展開逃亡生活，去年10月被通緝。

台北市刑大偵八隊，溯源毒品案來源，發現中盤商疑為邱嫌，他與徐姓男子合夥販毒，帶著點鈔機，在新北市一帶出沒販毒。

警方確定兩人行蹤，月初到桃園邱嫌住處，破門逮捕邱、徐兩嫌，查扣海洛因19包、安非他命35包、依托咪酯2罐、愷他命，及邱嫌販毒持用的點鈔機和125萬元販毒贓款，全案依毒品罪移送桃園地檢署偵辦。

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