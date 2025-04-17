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同囚車人犯跟著小草喊「阿北加油」稱伙食不錯有您真好 柯文哲苦笑

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地院今提解柯出庭，柯與台北看守所別的人犯共乘大型囚車到案。囚車內，在押人犯跟著「小草」齊喊「阿北加油」，在候審室看到柯也加油打氣，感謝因為有柯，伙食變好。

法官上午提解柯文哲出庭，除柯妻陳佩琪、民眾黨黨籍立委、黨工辦證入法庭旁聽，另有支持者大清早就在台北看守所目送囚車啟動。

據相關人士表示，與柯文哲同車者，包括捲入共諜案爭議的民進黨前黨員黃取榮、民進黨員邱世元，黃、邱2人與一般刑事被告同乘大型囚車自台北看守所到法院。

囚車上，有羈押人犯望見「小草」對著囚車高喊「阿北加油」，一起複訟「阿北加油」，有些人犯在法院地下候審室看到柯，又再度喊加油，還有人對柯說「有您真好，因為您，所以我們在看守所裡吃得不錯」，柯聞言不語，只能苦笑以對。

柯文哲涉京華城等案，目前有威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗4人羈押禁見中，法官正密集召開準備庭提解在押被告審問，以推進案子進度。

沈慶京自稱一身病體，多次遞狀聲請保外醫治，但未獲准許，據了解，沈提解出庭時，曾嫌棄法院的便當難吃，時而自備乾糧果腹，為求審案順利，法院給沈、應女的飯盒菜色，有時與其他被告不太一樣。

北院持續審理京華城案，今天上午提訊在押的前台北市長柯文哲（左），準備程序庭約5小時後結束，柯文哲還押土城看守所。記者許正宏／攝影
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台北地院開庭審理柯文哲，民眾黨主席黃國昌與「小草」法院外聲援。記者杜建重／攝影
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柯文哲 民眾黨 沈慶京

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