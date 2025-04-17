鄭文燦境管屆期檢籲延長 監聽譯文交付檢辯再起爭執

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長收賄遭訴，鄭等5羈押被告移審均獲具保並限制住居、出境出海8個月。桃園地院今開庭訊問鄭文燦、廖家興及檢辯延長境管的意見，2人均「尊重庭上決定」，檢憂解禁恐滯留不歸，審判長諭知候核辦，確認開庭期日並預告勘驗內容的準備程序。

公訴檢察官陳寧君認為，鄭文燦涉犯重罪且犯罪嫌疑重大，基於潛在逃亡風險及其擁有人脈與資源的背景，可能滯留海外規避審判，並可能影響案件審理與執行，根據卷證資料，鄭的犯罪角色、參與程度、影響層面均較其他被告深且廣，檢方及被告均聲請傳喚其他共同被告及證人到庭接受交互詰問，實有確保被告在國內進行後續刑事審判、執行等程序必要，因此主張繼續限制鄭文燦出境與出海，以確保後續審判程序順利進行。

當審判長孫立婷針對辯方聲請調查證據，請求檢方提供另外的通信監察錄音檔一事，讓準備程序庭期間一再提及的「完整通信監察錄音檔及譯文」，再度成為檢方為了顧及他人隱私與偵查保密性認為不宜完全交付，辯方則要求有完整閱卷基本權利，同時希望給被告完整的程序保障權利，而再度激烈交鋒。

主任檢察官呂象吾回應，目前所提供44則通信監察錄音檔均依辯方的調查清單，直指律師團認為音檔編碼不連貫就認為檢方有所隱藏，他解釋不連貫恐正是涉及其他對象或與案件無關等部分，同時舉例可能提及個人感情、保險號碼等隱私，未提供的部分音檔也未做為證明被告犯罪的證據，因此沒有提供的必要。

針對辯方要求調閱其他的音檔，審判長要律師團將所需的通信監察錄音檔及譯文進行整理一次提出，若有問題雙方可一起勘驗。何祖舜補充，憲法保障被告訴訟防禦權，若無完整音檔，辯護人無法確認是否仍有對被告有利內容，對於檢方擔心其他人隱私外流的部分，他理解但是未取得的音檔中，或許還有利於被告的內容，就像通話內容是延續性的，而非片段式，希望取得完整內容以便判斷並請庭上給予1個月時間整理資料。

鍾維翰也說，在聲請調查證據時，根本不知還有其他譯文存在，而是檢方近期提供法院譯文編碼內，才得知起訴書之外還有其他的，希望能重新檢視，或許其中有檢方沒注意到，但對被告有利的內容，被告須歷經冗長訴訟程序，除考量他人隱私外，也應給予被告完整的程序保障權利，保證被告的辯護權，檢方不該以其中涉及個人隱私、宗教或政黨傾向等泛泛理由阻擋調取。

錢建榮則質疑，檢方至今連是否違法監聽、到底有多少他字案都不願意說清楚，不得不讓人合理懷疑在未完整提供的音檔資料中，是否隱藏對被告有利證據，他強調，辯護人本來就有基本律師能力，無須他人代為判斷是否有利被告的內容，請完整提供。