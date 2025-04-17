友人借20萬還不出 19歲男回家抄菜刀砍人被查獲喪屍煙彈

台北市中山區前天傳出持刀砍人案，一名少年疑因債務問題，在街頭遭債主砍傷背部，警方獲報介入調查，發現犯嫌19歲曾姓男子涉有重嫌，當場至他住處找人，經同意到屋內搜索，查獲含有依托咪酯成分的電子煙彈，警詢後依傷害、毒品罪移送法辦。

警方15日晚上10點多接獲醫院通報有人遭砍傷，詢問釐清，被砍的少年因跟女友一同向朋友曾男借款20萬元，卻因還不出錢來，曾男相約到他家樓下談判。

曾男氣不過對方還是無法還錢，跑回住處抄起一把菜刀揮砍，少年的背部遭劃傷濺血，由於雙方相識無人報警，少年事後自行至醫院就醫，而曾男則返回住處。

警方調閱監視器畫面，3小時內至事發地民族東路找人，經同意至曾男住處搜索，儘管菜刀因被丟棄未查獲，但他坦承犯行，又員警在他屋內發現含有依托咪酯成分的電子煙彈，經檢驗呈現陽性反應，警詢後依傷害罪、毒品罪移送法辦。

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