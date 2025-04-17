柯文哲涉圖利京華城有沒有罪？檢方拋一策略：聲請傳喚苗博雅

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院今提解柯出庭行準備程序。檢察官拋出訴訟策略，聲請傳喚曾就京華城案質詢的台北市議員苗博雅共20人作證；柯的辯護律師說，偵查卷內證人有數百個，一個月內再庭呈名單。

公訴主任檢察官林俊廷說，要傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源、威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗4人證明柯文哲沈慶京交好。

就柯涉犯圖利罪，則聲請傳喚台北市前副市長林欽榮，前都發局長林洲民、台北市議員苗博雅、都發局科員楊智盛、都委會前執秘劉秀玲、邵琇珮、都委會委員蔡立睿、胡方瓊、台北市議員應曉薇、應女的助理吳順民、前副市長彭振聲，以及郭泰祺、林芝羽13人。

林俊廷另聲請傳喚南部聞人陳盈助的特助邱清章、悟覺妙天法師2人，證明他們分別致贈300萬元、1000萬元現金給柯，也聲請傳喚李文宗、前木可公關負責人李文娟2人，以證明柯涉及背信、侵占罪。

林俊庭說，苗博雅2020年6月、2021年10月曾於議會質詢柯文哲市府處理京華城案有涉圖利問題，因此聲傳作證。

柯文哲的律師鄭深元說，柯文哲持續羈押禁見、討論不便，又需回診治療，加上卷內有數百個證人，希望法官給1月時間整理後再庭呈，至於檢察官「證人名單」中的悟覺妙天、苗博雅、邱章清3人，鄭認為與案情無關。