快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義受刑人聲請數罪併罰 刑期不減反增1個月 高分院發回更審

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

凌姓男子因犯竊盜等10起案件，經雲林及嘉義檢方以調查表徵詢，已在監服刑他勾選同意合併定應執行刑，原以為聲請數罪併罰可以遞減刑期，但他收受一審裁定，反較執行刑12年半、多1個月而提抗告，二審認原審未給予受刑人言詞或書面陳述意見，難認允妥，撤銷原裁定，發回嘉義地院。

凌指出，原在監服刑，執行刑為12年6月，在收受該數罪併罰裁定後合計12年7月，反而多1個月。原以為聲請數罪併罰可以遞減刑期，卻不減反增，實令錯愕。他說，所犯竊盜案約8成，皆為施用毒品後竊車輛代步居多，對有被害人求償或車損部分都有與被害人達成和解，車輛均發還被害人。

他也請求法官給予改過自新機會，給予從輕最有利裁定，讓他早日返鄉，挽救破碎家庭，克盡為人子孝道。

台南高分院指出，依附卷資料，未見原審於裁定前，依刑事訴訟法規定將檢察官聲請書繕本送達受刑人，已有不合。原審裁定前並未通知受刑人到庭陳述意見，也未以函文或其他替代方式，給予受刑人就本件攸關國家刑罰權行使、對受刑人權益有重大影響案件，陳述意見機會。

台南高分院表示，受刑人自前年3月24日即已入監，目前仍在監所執行。原審未依法將檢察官聲請書繕本送達受刑人，僅依憑調查表所載內容，未再予受刑人以言詞或書面陳述意見機會，即遽予裁定，難認允妥，因而撤銷原裁定，發回嘉義地方法院。

台南高分院指出，原審未依法將檢察官聲請書繕本送達受刑人，僅依憑調查表所載內容，未再予受刑人以言詞或書面陳述意見機會，即遽予裁定，難認允妥。圖／本報資料照
台南高分院指出，原審未依法將檢察官聲請書繕本送達受刑人，僅依憑調查表所載內容，未再予受刑人以言詞或書面陳述意見機會，即遽予裁定，難認允妥。圖／本報資料照

延伸閱讀

嘉義桌遊店員消費糾紛遭砍 為友人出頭...2男揮刀後逃逸被逮

慶祝母親節感恩月 嘉義眼科異業合作優惠名牌太陽眼鏡

嘉義朴子藝閣丟擲小物愈玩愈大 今年「丟40台電視」

全國農機展在嘉義連辦3天 200廠商700展攤提升農業競爭力

相關新聞

柯文哲涉圖利京華城有沒有罪？檢方拋一策略：聲請傳喚苗博雅

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院今提解柯出庭行準備程序。檢察官拋出訴訟策略，聲請傳喚曾就京華城案質詢的台北市議員...

嘉義受刑人聲請數罪併罰 刑期不減反增1個月 高分院發回更審

凌姓男子因犯竊盜等10起案件，經雲林及嘉義檢方以調查表徵詢，已在監服刑他勾選同意合併定應執行刑，原以為聲請數罪併罰可以遞...

嘉義桌遊店員消費糾紛遭砍 為友人出頭...2男揮刀後逃逸被逮

嘉義縣朴子市一間桌遊店外昨午發生持刀傷人事件，謝姓店員與林姓顧客發生消費糾紛，林男的友人陳男知悉後，夥同賴男前往理論，雙...

嘉縣朴子桌遊店員遭人劃傷 警方查緝2嫌到案

嘉義縣朴子市四維路一間桌遊店昨天發生消費糾紛，謝姓員工遭2名男子攻擊受傷送醫，警方當晚查緝陳姓與賴姓2名犯嫌到案，並查扣...

雇黑道殺前妻 開車追撞、球棒毆頭

桃園市王姓男子涉嫌向黑道買凶追殺廖姓前妻，廖遭開車追撞重傷，又在經營的通訊行遭持棒毆打昏迷。桃園地檢署查出，王懷疑廖對感...

在位第二久署長！移民署長鐘景琨今卸任 下任人選引關注

移民署長鐘景琨上月申請提前退休今天生效，即日起署長一職由副署長林宏恩代理，鐘景琨自2007年入出國及移民署成立，就從警轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。