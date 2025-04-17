嘉義受刑人聲請數罪併罰 刑期不減反增1個月 高分院發回更審

凌姓男子因犯竊盜等10起案件，經雲林及嘉義檢方以調查表徵詢，已在監服刑他勾選同意合併定應執行刑，原以為聲請數罪併罰可以遞減刑期，但他收受一審裁定，反較執行刑12年半、多1個月而提抗告，二審認原審未給予受刑人言詞或書面陳述意見，難認允妥，撤銷原裁定，發回嘉義地院。

凌指出，原在監服刑，執行刑為12年6月，在收受該數罪併罰裁定後合計12年7月，反而多1個月。原以為聲請數罪併罰可以遞減刑期，卻不減反增，實令錯愕。他說，所犯竊盜案約8成，皆為施用毒品後竊車輛代步居多，對有被害人求償或車損部分都有與被害人達成和解，車輛均發還被害人。

他也請求法官給予改過自新機會，給予從輕最有利裁定，讓他早日返鄉，挽救破碎家庭，克盡為人子孝道。

台南高分院指出，依附卷資料，未見原審於裁定前，依刑事訴訟法規定將檢察官聲請書繕本送達受刑人，已有不合。原審裁定前並未通知受刑人到庭陳述意見，也未以函文或其他替代方式，給予受刑人就本件攸關國家刑罰權行使、對受刑人權益有重大影響案件，陳述意見機會。