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嘉義桌遊店員消費糾紛遭砍 為友人出頭...2男揮刀後逃逸被逮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市一間桌遊店外昨午發生持刀傷人事件，謝姓店員與林姓顧客發生消費糾紛，林男的友人陳男知悉後，夥同賴男前往理論，雙方從店內吵到店外，陳男拿刀砍傷謝姓店員右手上臂、右腳後逃逸，將刀丟在路旁草叢，警方將依殺人未遂、重傷害罪嫌移送法辦。

據了解，年約40歲陳姓男子與林姓顧客是好友關係，知悉林男與店員發生口角衝突，受到委屈，夥同30多歲賴姓男子到桌遊店討公道，雙方從店內吵到店外，因音量太大引起注意，店內其他人也跑出來勸架，陳男疑似誤認為謝姓店員找人助陣，情緒氣憤至車上拿出刀子。

年約50歲謝姓店員見狀情緒激動，持續與陳男及賴男對峙衝突，陳男心生不滿揮刀刺傷謝姓店員右手上臂、右腳2處，賴男見狀立即攔阻陳男將他帶走，開車駛離現場，並將凶刀丟在朴子市一處路旁草叢逃逸，警方訊後將依殺人未遂、重傷害移送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局表示，謝姓店員昨天遭人持刀攻擊，手腳受傷送醫後無生命危險，經組成專案小組追查，昨晚查緝陳男、賴男2名嫌犯到案，並沿路找尋凶刀，在一處草叢發現作案刀械，強調對任何暴力行為絕不寬貸，將持續強化治安，保障民眾安全。

嘉義2名男子昨天為友人打抱不平，至桌遊店找店員理論砍傷人，警方詢後將依殺人未遂、重傷害移送偵辦。圖／警方提供
嘉義2名男子昨天為友人打抱不平，至桌遊店找店員理論砍傷人，警方詢後將依殺人未遂、重傷害移送偵辦。圖／警方提供
嘉義2名男子昨天為友人打抱不平，至桌遊店找店員理論砍傷人，警方詢後將依殺人未遂、重傷害移送偵辦。圖／警方提供
嘉義2名男子昨天為友人打抱不平，至桌遊店找店員理論砍傷人，警方詢後將依殺人未遂、重傷害移送偵辦。圖／警方提供
嘉義2名男子昨天為友人打抱不平，至桌遊店找店員理論，砍傷人後將凶刀丟在草叢逃逸。圖／警方提供
嘉義2名男子昨天為友人打抱不平，至桌遊店找店員理論，砍傷人後將凶刀丟在草叢逃逸。圖／警方提供

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