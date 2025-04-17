女子北捷石牌站涉持刀傷人 士檢向法院聲請暫行安置

台北捷運石牌站昨天晚間發生持刀傷人事件，陳姓女乘客在月台等車時突遭不認識的林姓女子持刀刺傷。聯合報記者李隆揆／翻攝 林姓女子昨天晚間在台北捷運石牌站涉嫌持刀傷人，遭警方逮捕送辦。士林地檢署檢察官今天晚間複訊後，向法院聲請裁定令入醫院或其他適當處所，施以暫行安置。

士檢指出，林女涉犯刑法傷害及恐嚇罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有刑法第19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者」的原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要。

士檢據此向法院聲請裁定，令林女入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。

本案起於，北市警消昨天傍晚5時許獲報，指捷運石牌站月台有一名女乘客遭另一名女子攻擊，遭攻擊女子的肩部、背部刺傷，意識清醒，隨即派員協助送醫。

警消指出，案發時被害女子坐在捷運站月台上的椅子等車，突然遭林女持刀刺傷其背部，造成其背後有一處2至3公分傷口，經送醫治療後，已無生命危險。

林女犯案後遭到保全及現場民眾合力制伏，台北市警察局捷運警察隊及轄區北投警分局獲報後，立即派員趕赴現場，當場逮捕。林女稱不認識傷者，警詢後依刑法傷害罪等移送士林地檢署偵辦。