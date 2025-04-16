在位第二久署長！移民署長鐘景琨今卸任 下任人選引關注

移民署長鐘景琨上月申請提前退休今天生效，即日起署長一職由副署長林宏恩代理，鐘景琨自2007年入出國及移民署成立，就從警轉入，大半生在移民署，2021年接任署長的4年期間作為，署內人員對他評價普遍讚許。鐘景琨是謝立功之後在位最久署長，過去移民署長有包括國安局、警政署空降接任，下任署長人選值得關注。

有親近人士表示，賴清德總統去年上任前，一度傳出鐘景琨遭撤換消息，但仍被留下，成為警政、海巡、移民三大署中，唯一賴清德上任未撤換，因「回歸家庭」提前退休，署內人士多感意外。

他表示，鐘景琨2018年曾短暫代理署長，在前署長「邱霸子」邱豐光退休後，2021年1月以副署長一職接任，相比邱豐光，鐘性情明顯溫吞、有氣質，也因從基層做起，貼近新住民族群，任內大幅修訂新住民基本法、入出國及移民法、人口販運防制法，更推動新住民發展署。

另名熟悉鐘景琨的人說，鐘過去擔任楊家駿、邱豐光的副署長，在兩名前署長身上學習後「能文能武」，做事沈穩、心態細膩，又不時嚴格要求，雖然移民署人員不多，但他處理事情有一定的政治、新聞敏銳度，這4年來「開這艘船開的不錯」，不只讓同仁在執法權益受保障，政策方面也顧及外來人口。

他說，鐘任內經歷新冠肺炎疫情，協助政府入出境人口管制、推動外籍人口打疫苗等，更不說還防制非洲豬瘟、查緝山老鼠、外籍人口查賄、國人遭詐騙至柬埔寨的外國聯繫、機場防詐宣導等，「外界不懂他到底承受多少壓力」。