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台比合作！港男運輸藏毒行李箱 桃園轉機遭攔截逮捕

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今年1月，跨國運毒集團找上香港籍29歲陳姓男子，由比利時接手內藏市價達3000萬元共15公斤K他命的行李箱，搭機前往澳門，班機中途會在台灣轉機。比利時警方發現毒品出關後，緊急通知我刑事局國際科警官，在桃機攔下陳男及行李，並依毒品、走私罪嫌，移送桃園地檢署，陳男被羈押後上個月被起訴。

刑事局指出，去年11月14日，台灣與比利時完成首件毒品證物採驗司法互助程序後，雙邊國際合作近期又獲進展。

在香港從事冷氣搬運工作的陳姓男子，疑接受大陸跨國運毒集團委託，以10萬元港幣為代價，提供免費機票、食宿，要他飛往比利時接手一個行李箱，再搭機前往澳門，屆時會有人與他接手。

陳男依據指示前往比利時，在一處車站置物櫃拿走行李箱，行李箱內以衣物包裹9包K他命毒品；陳男從比利時布魯賽爾機場搭機到奧地利維也納機場，轉搭長榮航空到桃園機場，準備從桃園機場轉機赴澳門。

比利時海關檢查旅客出關X光記錄片時，發現陳男行李箱疑似藏有毒品，但陳男搭乘班機已經起飛，比利時海關追蹤班機沿路去向，發現陳男會從桃園機場轉機，立即通報我刑事局國際科駐荷蘭聯絡官。

今年1月31日，刑事局國際科警官，凌晨3點接獲電話通知，得知陳男搭乘班機將於清晨5時許抵達桃園機場，警方立即通報航警並前往機場；警方在陳男班機落地後，趁他在轉機區等待時，先暗地拿走陳男行李箱，以X光機檢查，發現疑有毒品藏匿。

警方隨後找到陳男，一同「開箱」後果然發現K他命，陳男偵訊時坦承受人委託運輸行李箱，但強調不知道行李箱內藏有毒品，警方訊後移送地檢署偵辦。

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香港籍男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K他命的行李箱，台灣警方接獲比利時海關通知，經過桃園機場轉機時，攔截陳男並起獲毒品。記者廖炳棋／翻攝
香港籍男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K他命的行李箱，台灣警方接獲比利時海關通知，經過桃園機場轉機時，攔截陳男並起獲毒品。記者廖炳棋／翻攝
香港籍男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K他命的行李箱，台灣警方接獲比利時海關通知，經過桃園機場轉機時，攔截陳男並起獲毒品。記者廖炳棋／翻攝
香港籍男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K他命的行李箱，台灣警方接獲比利時海關通知，經過桃園機場轉機時，攔截陳男並起獲毒品。記者廖炳棋／翻攝
香港籍男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K他命的行李箱，台灣警方接獲比利時海關通知，經過桃園機場轉機時，攔截陳男並起獲毒品。記者廖炳棋／翻攝
香港籍男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K他命的行李箱，台灣警方接獲比利時海關通知，經過桃園機場轉機時，攔截陳男並起獲毒品。記者廖炳棋／翻攝
香港籍男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K他命的行李箱，台灣警方接獲比利時海關通知，經過桃園機場轉機時，攔截陳男並起獲毒品。記者廖炳棋／翻攝
香港籍男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K他命的行李箱，台灣警方接獲比利時海關通知，經過桃園機場轉機時，攔截陳男並起獲毒品。記者廖炳棋／翻攝

桃園機場 毒品 比利時 行李箱

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