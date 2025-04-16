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影／溯源查緝毒煙彈破獲分裝據點 新北警桃園摩鐵逮2嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和警方溯源查緝毒煙彈，日前跨區至桃園市查獲洪姓及王姓男子藏身汽車旅館做為毒品分裝據點，查扣依托咪酯原料1包、安非他命5包、煙彈成品7顆、煙油成品1罐，警詢後將2人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和警分局本月13日偵破毒品依托咪酯分裝場溯源追查發現洪姓男子（35歲）熟悉分裝、製造毒品煙彈，並且持有不少毒品原料與分裝器具，同夥王姓男子（38歲）生性機警、行徑狡猾，無特定住所，偵辦人員連日埋伏追查，發現2人疑似藏匿在桃園。

警方專案小組報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，13日持搜索票突襲攻堅桃園市1間汽車旅館，查獲洪男及王男2人，當場查扣二級毒品依托咪酯原料1包，重50.6公克、安非他命5包，共重115.8公克、煙彈成品7顆，共42.9公克、煙油成品1罐，重29.3公克，還有分裝器具1批及現金14餘萬元。

警詢後前天依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，2人經檢察官訊問後均獲交保。永和警方呼籲，屬第二級毒品依托咪酯常被製成電子煙彈流竄市面，因煙彈容易流入年輕族群造成濫用，對人體健康具高度危害性，嚴重威脅公共安全，警方強調將持續擴大溯源查緝，全力遏止毒品擴散，另民眾如發現可疑製毒或販毒行為，應即通報警察，攜手打造安全無毒的生活環境。

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新北市永和警方溯源查緝毒煙彈，日前跨區至桃園市查獲洪姓及王姓男子藏身汽車旅館做為毒品分裝據點，查扣依托咪酯原料1包、安非他命5包、煙彈成品7顆、煙油成品1罐，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市永和警方溯源查緝毒煙彈，日前跨區至桃園市查獲洪姓及王姓男子藏身汽車旅館做為毒品分裝據點，查扣依托咪酯原料1包、安非他命5包、煙彈成品7顆、煙油成品1罐，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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桃園 毒品

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