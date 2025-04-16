他網路遊戲販賣毒品…06代表台南 雞蛋圖案指喪屍煙彈

綽號「阿嘉」的陳姓男子，在網路遊戲中販賣毒品，以「06」代稱台南、「07」代稱高雄，「雞蛋圖案」代表喪屍煙彈、「糖果圖案」代表安非他命等；台南市少年警察隊昨天將他逮捕到案，起出可製成200多顆喪屍煙彈的毒品原料，檢方將吳聲押禁見獲准。

根據衛福部「濫用藥物檢驗通報資訊系統」資料，去年1至10月共檢出2905件依托咪酯施用案，相較前年同期僅22件，暴增132倍，增幅驚人，政府業已將依托咪酯改列二級毒品並提高刑責；警方不斷加強攔查偵辦，但仍有毒販不斷投入製造販賣。

綽號「瘋面」的吳姓男子涉嫌在台南市永康區、仁德區一帶販賣二級毒品安非他命及依託咪酯煙彈，上月底台南市少年警察隊掌握他確實落腳處，前往永康搜索，逮捕到案，起出毒品以及2把鎮暴槍；警方向上溯源追查，發現吳的毒品來源是綽號「阿嘉」的35歲陳姓男子。

警方調查，陳貨源充足，竟然都在網路遊戲中交易，以「06」代稱台南、「07」代稱高雄，「雞蛋圖案」代表喪屍煙彈、「糖果圖案」代表安非他命等，作為毒品交易暗語；買家透過介紹，知道陳的帳號名稱，並能說出暗語，才能下單訂購，陳即會現身交易。

少年警察隊成立安居緝毒專案，報請台南地檢署臻股檢察官蘇聖涵指揮偵辦，查出「阿嘉」生性多疑，不定期往返仁德區、東區作為販毒據點，行蹤飄忽不定，且不斷變換藏匿處所，出入都是搭乘計程車或由朋友駕駛交通工具接送。

警方鎖定他近期在仁德區落腳，立即聲請搜索票、拘票，昨天前往埋伏，趁「阿嘉」自住處外出準備交易毒品時，一擁而上將人控制，在其腰間搜出隨身利刃一把；「阿嘉」胸前掛著斗大的護身神符，遇到警察只能束手就擒，並未持刀反抗。

警方也前往「阿嘉」東區販毒據點攻堅，查獲正在酣用毒品煙彈的邱姓女子等9人（均約20、30多歲），起獲第二級毒品依托咪酯原液334.91公克、煙彈成品10顆、分裝工具如注射器、菸油幫浦、空煙彈、添加口味之甜位劑及混和原料甘油丙醇（150公克）等毒物。

警方估計，現場相關毒品若流到市面，數量將殘害200多人；警方將10人全數帶回，依涉嫌違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，主嫌「阿嘉」經檢察官聲押禁見，台南地院裁准。

少年隊指出，新興毒品「依托咪酯」（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）在台短短兩年間迅速氾濫，施用者吸食後，常快速陷入昏迷宛如喪屍，還有一口暈、神奇煙彈、助眠煙彈、笑氣煙彈、依托煙彈、上頭煙等別民俗稱，迄今已造成多起公共危害並對治安及民眾安全造成嚴重威脅。

依托咪酯是一種超短效靜脈麻醉藥物，經常用於手術麻醉，具有鎮靜與催眠效果，起效迅速且體內代謝較快，近來遭到不法人士濫用，常見於加入電子菸油中施用，吸食後會發生肌肉不自主強力抽動，意識混亂、身體搖晃、抽搐，變成喪屍般渾身顫抖，有時會無法站立或直接暈倒在地不醒人事。

少年隊表示，非法毒品對社會及青少年戕害極深，將持續溯源追查，根除毒品源頭，瓦解毒品犯罪網絡，防堵毒品流入市面，展現警方深耕治安掌握及專業查緝能力。

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