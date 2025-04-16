想賺快錢當大麻郵包貨主 法官為他減刑3次…判刑2年

施姓男子為賺外快，去年4月間答應匿名「維尼小幫手」代收自泰國郵寄大麻郵包，成功領取後再面交，可獲酬勞2萬至3萬元，對方以泡麵夾藏大麻4包計約323公克包裹來台，5月10日經警方與關務署查獲。經鑑定施患有中度身心障礙而減輕其刑，法官認他共同運輸第2級毒品判刑2年。

檢警調查，施提供自己身分證照片、手機號碼給「維尼小幫手」，以便登載收件人資料，並擇定台南住所地附近的郵局作為收件地址。4、5月間，位在泰國成員以國際郵寄包裹方式，將大麻4包，以泡麵夾藏而輸入我國境內，經警方與關務署5月10日查驗發現並持續追查。

警方將郵包內大麻取出後，待施17日中午12時許前往郵局領取郵包後，下午4時10分至施住所拘提，並經同意搜索，扣得手機及郵包。施於偵查及審理中均坦承不諱。施的律師則以施患有中度身心障礙，請求依法減刑。

台南地院囑託衛福部嘉南療養院鑑定，認他行為時，因其智能不足問題產生的認知功能不佳情形，達到衝動控制能力顯著降低的程度。

法官認為，施自白外，經鑑定行為時控制能力顯著降低，同時，審酌施自小因智能不足、家庭支援功能不彰，而於求學、就業之路屢屢碰壁，積累許多挫折，且宥於認知功能不佳，為賺快錢才決定為此犯行，經2次減刑，處以最低度刑2年6月，仍有情輕法重之憾，依法再酌減其刑。

台南地院審酌，大麻屬第二級毒品，造成社會潛在危害不輕，施運輸第二級毒品犯行經適用3次減刑規定，且考量施犯後坦承所犯態度，毒品甫於輸入我國境內隨經查獲，幸未流入市面，兼衡施患有智能不足等一切情狀，認他共同運輸第二級毒品判刑2年，可上訴。

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