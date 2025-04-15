空勤救陽明山大火竟要從台中起飛 她揭因藍白擋3.8億預算

台北陽明山小油坑昨天發生山林火警，空勤總隊從台中清泉崗派遣黑鷹直升機馳援。民進黨台北市議員林亮君今在臉書指出，因藍白擋3.8億預算，台北松機建棚受阻，陽明山大火，空勤總隊要從台中飛台北救火。

陽明山山林火警，火勢延燒逾5小時，燒地面積50公頃，出動141名消防員，並出動空勤總隊從台中清泉崗派遣黑鷹直升機馳援。林亮君說，因為台北松山機場空勤總隊的機棚太小了，黑鷹直升機停不下，只能在台中清泉崗待命。北台灣有任務的時候，再從台中起飛。

她說，如果黑鷹直升機隊可以停在松山機場，陽明山大火就可以更快撲滅了。這麼簡單的道理、人命關天的建設，藍白兩黨卻聯手擋空勤總隊搭建機棚的預算。

林亮君表示，空勤總隊在 2023 年開始，規畫在松山機場蓋更大的機棚，竣工後將可停黑鷹直升機3台加海豚直升機3台，強化北台灣的救援機動性。

林亮君指出，這筆2025年的預算竟遭到國民黨林思銘委員提案凍結，將空中勤務業務預算砍30%，本來還想砍70%，總共凍結3.8億。

她說，國民黨在台北市的5個立委，包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆、徐巧芯，盲目凍結刪減預算，有任何北台灣空中醫療救護、森林火災空中滅火需要空勤總隊支援，都將因為他們無理的行徑延遲救災工作、錯失黃金時間。救援，是人命關天的事，任何跟生命安全、國土山林安全的錢，一毛都不該刪。