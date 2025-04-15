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北市府科長闖紅燈遭攔查畫面曝！裝病拒配合大鬧…擅闖警車僵持

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市府市場處許姓科長騎乘Ubike闖紅燈遭攔停，不願出示證件又稱身體不適，救護人員到場員警依健保卡資料開單後，許男又擅自坐進警車，與警僵持約40秒，案經警方送辦，士林地檢署偵結依妨害公務罪嫌起訴許男。

起訴指出，57歲許男2024年12月26日上午8時許騎乘Ubike行經台北市大同區延平北路二段、民權西路口，因行駛於人行道並闖紅燈遭員警攔停，拒不配合員警查證身分，員警提出依警察職權行使法等將其帶返警所查證身分，許又稱有心臟疾病，感覺身體不適，要求員警協助就醫。

救護人員獲報到場，員警透過警政系統及健保卡資料當場製單舉發許男，許男態度消極、拒絕簽收，又對員警及救護人員咆哮，隨後擅自開啟警用汽車右後車門，坐進警車與警僵持約40秒。

警方後續依妨害公務罪嫌將許男移送士林地檢署偵辦，許男偵查時堅決否認犯行，但承辦員警職務報告及檢方勘驗筆錄等，皆指證許男犯行，檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴許男。

許男擅自開啟警用汽車右後車門，坐進警車與警僵持約40秒。記者李隆揆／翻攝
許男擅自開啟警用汽車右後車門，坐進警車與警僵持約40秒。記者李隆揆／翻攝

健保卡 妨害公務 闖紅燈

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