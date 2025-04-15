中火發電廠再出工安意外 營造工人墜地下室頭鼻出血不治

台中火力發電廠今早驚傳施工人員死亡的工安意外，台中港消防隊上午8時20分接獲中市119轉報表示，龍昌路1號華志營造工地有民眾受傷需救護，派遣南堤91出勤，0835到達現場發現70歲（45年次）男性工人，疑是施工不慎從高處摔落至地下室，當場意識不清，頭鼻出血，救護人員雖提前線上指導DACPR，但已失去生命跡象。

消防人員並通知童綜合醫院預做急救準備8時56分離開現場時，童綜合醫院指出，傷患到院時全身明顯摔傷，頭鼻出血，傷患於11時27宣告死亡。

裁罰新台幣30萬、停工處分

【中央社／台中15日電】

台中電廠台中工區內新建燃氣機組工程今天1名孫姓工人不慎墜落5公尺深電纜涵洞，送醫不治。中區職安中心調查，現場未設置護欄、工人未使用安全帶，依法裁罰新台幣30萬、停工處分。

台中港務消防分隊今天上午8時20分接獲通報，龍安昌一處營造工地有民眾受傷，立刻派員前往救援，救護人員到場發現，1名男子摔落至地下室，意識不清、頭鼻出血，緊急送醫，搶救後不治。

勞動部職業安全衛生署中區職安中心主任林聰偉告訴中央社記者，台電的台中工區內新建機組工程進行板模作業，工人墜落5公尺深的電纜涵洞，依規定高度超過2公尺應設置護欄，現場未設置護欄，工人也未使用安全帶，依照職業安全衛生法第6條第1項，裁罰最高新台幣30萬元，電纜涵洞高處作業區停工處。

台電表示，第一時間協同廠商關心、慰問家屬，並立即全面停工、封鎖現場，依規定通報勞檢單位，後續配合相關調查，也將依契約規定罰施工廠商，強化工安管控，避免憾事再發生。