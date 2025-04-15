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竹聯靜安會成員以生基位詐騙7千萬 警找不到贓款…打開公仔藏現金
竹聯幫靜安會成員張姓男子、明仁會成員王姓男子涉嫌以投資生基塔位，誘使抵押房產借貸，向20人騙走7千萬元。刑事局拘提23人依詐欺危害防制條例等罪移送，檢方聲押張、王等3人獲准，命其他人3至10萬元交保。
警方調查，36歲張姓男子2020年因靈骨塔詐騙案被查獲，2022年起出資與25歲王姓男子在新北市泰山區以人頭成立承展國際開發公司，實際是26歲陳姓男子管理的詐騙機房，透過管道取得靈骨塔、假投資未上市股票詐騙被害人，致電稱有方案可將虧損轉換成生基塔位轉賣。
犯嫌稱有買家高價收購，偽造買家簽名買賣合約書取信，以製作「負債比」帳目節省轉賣的高額稅金或向買家提出擔保為由，要求被害人抵押房產給40歲陳姓男子經營的台中市源頭科技公司借貸，收到匯款後領出交給車手。
20人被騙7千萬元，多是老人，其中銀行主管退休的一名老翁被騙1300萬元最多，陸續報案。刑事局偵四大隊第一隊追查，去年11月26日及今年1月21日、2月19日、上月23日搜索拘提23人，含機手、車手、公司負責人及業務。王坦承行騙，張稱不知情。
張在新北住處裝潢打造「公仔及精品鞋牆」，收藏上百個公仔，警方查扣公仔發現有價值約5萬元的「Molly」，部分公仔藏有千元鈔票，共搜出10多萬元，並查扣張價值1300萬元藍寶堅尼、王價值3百萬元的保時捷跑車。
警詢後依詐防條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、重利罪移送，檢方聲押張、王及機房陳姓主管獲准。
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