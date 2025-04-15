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兄弟倆同車遇警盤查竟報相同個資 哥通緝身分露餡了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區24歲董姓男子昨晚開車載弟弟外出，因車燈未開被警方攔查，董男謊報弟弟身分試圖掩人耳目，但當員警盤查其弟弟時，發現兩人竟報出同樣的身分證號，董男的謊言當場被戳破，警方隨即查出他是一名侵占通緝犯，詢後依法解送歸案。

為打擊犯罪，大園警方近期執行雷霆除暴專案勤務，針對轄內旅賓館、電子遊藝場、KTV等特種場所，進行密集性臨檢查察，並加強巡邏路檢攔查，取締惡性交通違規，藉此遏止不法情事，打擊黑幫組織犯罪氣焰。

大園分局觀音分駐所昨晚執行巡邏勤務時，在大觀路三段上發現一輛小客車行駛於路中未開大燈，員警見狀上前攔查，董姓駕駛雖能流利地報出身分證及相關年籍資料，但卻神色慌張，一直想往死角移動，令員警覺得相當可疑。

結果當員警盤查車內另一名乘客時，發現他報的身分證號及個人資料，竟和董男一模一樣。董男見事跡敗露，於是坦承謊報弟弟的身分，警方查出董男是一名侵占通緝犯，當場將他逮捕帶回派出所，詢問後依法解送桃園地檢署歸案。

桃園市觀音區24歲董姓男子開車載弟弟外出，遇警方攔查謊報弟弟身分，但當員警盤查其弟弟時，發現兩人竟報同樣身分證號，查出董男其實是侵占通緝犯。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區24歲董姓男子開車載弟弟外出，遇警方攔查謊報弟弟身分，但當員警盤查其弟弟時，發現兩人竟報同樣身分證號，查出董男其實是侵占通緝犯。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區24歲董姓男子開車載弟弟外出，遇警方攔查謊報弟弟身分，但當員警盤查其弟弟時，發現兩人竟報同樣身分證號，查出董男其實是侵占通緝犯。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區24歲董姓男子開車載弟弟外出，遇警方攔查謊報弟弟身分，但當員警盤查其弟弟時，發現兩人竟報同樣身分證號，查出董男其實是侵占通緝犯。記者周嘉茹／翻攝

桃園地檢署 身分證 通緝

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