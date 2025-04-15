陽明山燒毀50公頃遭質疑是人禍 北市議員批感應器自燃非首次

陽明山國家公園七星山小油坑昨發生火燒山。北市議員林延鳳質疑，這次的山林火警應該是人禍，因國科會的委外調查案其實早已結束，恐是因標案結束廠商就將設備丟在山上，年久失修自然，尤其這個感測器自燃非第一次，只是之前沒燒這麼大，要求市府全面清查並移除。

陽明山小油坑昨山林大火，火勢延燒逾5小時、燃燒面積50公頃，北市消防局動員上百人力，中央也出動黑鷹直升機執行三架次投水才將火勢撲滅。陽管處初步研判，是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火導致。

議員林延鳳今天在議會警政衛生部門質詢消防局，質疑昨天山林大火應該是人禍，消防局長莫懷祖表示，的確設備是人為設置，預計火調會在一個月內完成，報告出來就會移給警察局，警局也會移送檢調看是否後續辦理，基本上火災有損失，陽管處也會有相關裁罰、求償等動作。

林延鳳質疑，經她了解，這個國科會計畫早就結束，疑似是因儀器年久失修才造成山林火警，但當時到底設置有多少數量，還有陽明山上還有多少類似年久失修的設備？消防局至今都沒掌握，尤其之前這個感測器設備就曾發生過一次自燃，只是規模沒這次大，莫懷祖回應「對」。

林說，這次火燒山燒掉近50公頃山林，將近2個大安森林公園，平日大家不斷呼籲要重視森林保育，卻因為廠商不負責任，標案結束就這樣將設備丟在山林，年久失修加上沒有維護，就可以發生電池自燃或爆炸，導致山林危險。

莫懷祖回應，該委外調查單位專案設置的儀器，是針對小油坑地點設置有三個，現在這三個都已經拆走了，會再跟陽管處進一步了解。