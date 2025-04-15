雲林首破外籍車手與白牌車聯手詐騙案 新加坡女子等4人收押

雲林縣斗南分局上月間查獲一名新加坡籍揭姓女車手，發現她經手提領詐騙金額達約750萬元，並在提領後準備出境躲避查緝，仍被警方攔截，更進一步追查有白牌車司機涉案，今天陸續逮捕司機、車手，包括揭女在內共4人被依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪聲押獲准。

雲林縣斗南分局上月7日發現一名外籍車手在一家銀行ATM大量提領現金，她雖穿帶帽外套並戴口罩，但領錢時不時使用手機，警方認為可疑隨即查出其身份，竟是新加坡籍揭姓女子（27歲）後，報請雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦。

檢警查出這名外籍車手係以觀光名義今年2月間抵台，並到雲林及台南等地提領詐款，因她簽證期限只30天，可能在提領現金後很快離境躲避查緝，檢警上月7日發現她異常領款，即以迅雷不及掩耳，馬上通知移民署境管，隔天上午在她離境前將她攔下拘提到案，初步調查她光在雲林已共提領746萬元，

偵訊後，揭女被依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，有勾串共犯、逃亡之虞，聲押獲准。檢警發現她入境後，由鍾姓白牌車司機（54歲）負責載送到斗六、斗南、大埤、西螺、北港、虎尾、麥寮等地區，持人頭帳戶金融卡提領現金。鍾姓司機坦承載揭女到處領錢，但否認參與詐騙，訊後獲3萬元交保。

揭女坦承，她是在入境台灣前自行在網路找到的這份工作。該詐團屬係以電話、LIne連繫被害人再以解除分期付款、假中獎通知等詐術，誘騙匯款至指定帳戶，再由詐團指示她到指定的金融機構ATM提領詐款。

但檢察官發現可能有白牌車司機集團專門負責載送車手，即指揮斗南分局、嘉義縣布袋分局擴大偵辦，今天陸續拘提黃姓白牌車司機（男，60歲）、陳女（33歲）、洪男（39歲）等人，並扣得現金及行動電話等物品。訊問後，將3人聲請羈押獲准。