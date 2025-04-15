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影／男闖紅燈警攔車竟假意配合還拒檢警開1槍逮落跑男

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋寮警分局建興派出所員警，昨天晚間巡邏時，發現一輛可疑汽車違規闖紅燈，警方上前盤查時，駕駛一度假意配合攔檢，隨即加速衝撞員警，警方朝汽車左前輪開槍制止，1名乘客趁隙下車逃逸，警隨即逮捕，並在林男身上發現毒品，帶回偵辦。

建興派出所員警昨天晚間8點執行巡邏勤務時，在枋寮鄉三民路發現一輛可疑的白色汽車闖紅燈，警方上前盤查，駕駛開車加速逃逸，過程中假意配合攔檢，又突然加速衝撞員警，為避免人身安全遭受威脅，警方對汽車左前輪胎開1槍制止，現場無人員受傷。

就在車輛假意減速配合時，車上乘客42歲林男，趁機下車逃逸，警方在追捕過程中，發現林男身上掉落毒品安非他命、喪屍煙彈依托咪酯，林男坦承。警方詢問後依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。駕駛柯男在逃部分，警方鎖定，持續追查。

白車闖紅燈，警方上前攔查時，一度假意配合，車上乘客趁隙下車逃走，警方追捕落跑乘客。記者劉星君／翻攝
白車闖紅燈，警方上前攔查時，一度假意配合，車上乘客趁隙下車逃走，警方追捕落跑乘客。記者劉星君／翻攝
白車闖紅燈，警方上前攔查時，白車一度假意配合，未料隨即加速逃逸。記者劉星君／翻攝
白車闖紅燈，警方上前攔查時，白車一度假意配合，未料隨即加速逃逸。記者劉星君／翻攝

屏東縣 毒品 闖紅燈

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