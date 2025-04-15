影／竹聯明仁前會長「京葵」被拘提 涉暴力討債、分裝喪屍煙彈

竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰，涉嫌暴力討債及經營「喪屍煙彈」分裝場，台北市警方前天拘提7人，依組織犯罪防制條例、毒品、恐嚇取財罪移送，檢方聲押林等5人。

警方調查，40歲林立騰指揮小弟討債，一名從事水電男子2021年出車禍要賠償對方10多萬元，今年1月被通知至明仁會據點、北市中山區民族東路某當鋪談賠償，幫眾拉下鐵門，逼簽1050萬元本票才放人，後續前往他新北市住處貼恐嚇傳單。

一名男工人今年初向當鋪借款126萬元未償還，上月從桃園市被幫眾開車押至當鋪，拘禁兩天逼簽2百萬元本票，直到被害人妻子報案才放人。警方蒐證發現，幫眾在當鋪分裝依托咪酯類喪屍煙彈販賣。

北市中山警分局、刑警大隊偵二隊追查，前天在台北、桃園搜索當鋪及犯嫌住處拘提7人，林在北市南港區住處落網，稱會到當鋪訪友，但否認犯案。

警方搜出依托咪酯類煙油4939公克、哈密瓜錠44克、原料丙二醇448克、煙彈殼一批，並查扣現金410萬元、刀具8把、筆記型電腦1台、手機5支及還款紀錄、借據、本票等。