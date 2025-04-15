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影／「鼎泰豐」當販毒群組名 台中警破窗抓人扣300萬毒品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在去年4月間獲報，有毒犯以賣小籠包等點心知名的「鼎泰豐」餐廳為名，成立販毒群組，找來運毒小蜜蜂販售給下游藥腳牟利，檢警趁涉案朱男交貨時，以偵防車前後包夾朱男車輛，破窗查獲後，再循線查獲提供毒品的陳男、鄭男，查扣K他命等市價約300萬元的各式毒品，檢方近日以毒品罪起訴。

台中市刑大一隊在去年初時獲報，有毒犯在微信軟體成立以「鼎泰豐」為名的販毒群組，由陳姓男子（27歲）擔任「控機」工作，負責在群組內公開推送販賣毒品廣告訊息、與毒品買家商議交易事宜，鄭姓男子（23歲）則在西屯區租屋，負責「倉管」存放毒品，朱姓男子（35歲）則負責開車運送毒品給藥腳。

刑大一隊報請台中地檢署指揮後，先在去年4月間，趁朱男開車外出交易時，在西屯區大墩十八街，以偵防車前後包夾方式，阻擋朱車去路，接著警方再持榔頭破窗，逮捕朱男，先在朱身上、車內查獲部分毒品。

警方控制朱男後，後續再同步執行搜索，緝捕陳、鄭到案，另在鄭的租屋處查獲大量毒品。

此案查扣5袋大麻（重62.97公克)、84瓶大麻煙油（重1335公克）、4包搖頭丸（重57.4公克）、10包鴛鴦錠（重337公克）、2袋彩虹菸（重59.9公克）、729包毒品咖啡包（重3497公克）、99包K他命（重1047.36公克），初估市價約300萬元。

全案警詢後將陳男等三人移送台中地檢署偵辦，三人對於案情、毒品來源都交代不清，檢方以有共犯在逃，有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准，近日偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大隊長李明道呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，販賣毒品更是罪加一等，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護台中市治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市陳姓男子等3人在網路成立群組販毒，警方去年以偵防車包夾嫌犯車輛，破窗抓人，循線查扣市價300萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等3人在網路成立群組販毒，警方去年以偵防車包夾嫌犯車輛，破窗抓人，循線查扣市價300萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等3人在網路成立群組販毒，警方去年以偵防車包夾嫌犯車輛，破窗抓人，循線查扣市價300萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等3人在網路成立群組販毒，警方去年以偵防車包夾嫌犯車輛，破窗抓人，循線查扣市價300萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等3人在網路成立群組販毒，警方去年以偵防車包夾嫌犯車輛，破窗抓人，循線查扣市價300萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等3人在網路成立群組販毒，警方去年以偵防車包夾嫌犯車輛，破窗抓人，循線查扣市價300萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

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