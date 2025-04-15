聽新聞
0:00 / 0:00

陽明山火燒山 疑空品感測儀釀災

聯合報／ 記者李隆揆洪子凱林麗玉黃婉婷／台北報導

陽明山小油坑遊憩區往七星山步道昨天火燒山，因山區水源不足，且強風助長火勢，上百名消防人員搶救五個多小時才撲滅火勢。記者林伯東／攝影
陽明山小油坑遊憩區往七星山步道昨天火燒山，因山區水源不足，且強風助長火勢，上百名消防人員搶救五個多小時才撲滅火勢。記者林伯東／攝影
陽明山小油坑遊憩區往七星山步道昨近中午起火釀火燒山，百餘名消防人員上山搶救，空勤總隊派直升機支援，五個多小時撲滅火勢，延燒約五十公頃。初判起火原因是國科會國家實驗研究院所設空氣品質感測儀起火釀災，待消防單位鑑定。

台北市消防局表示，昨天上午十一時十七分接獲陽明山國家公園管理處通報，指國科會設置用來做研究的空氣品質感測儀故障起火；起初現場僅小範圍起火，但火星引燃鄰近乾燥植被，加上山谷間風勢強勁，火勢迅速延燒。

北市消防局陸續調集上百名消防員上山，但山區水源不足，需多輛水箱車以中繼方式長距離布水線約一公里，到小油坑遊憩區停車場後，由消防員分三路水線再挺進山區數百公尺，才能靠近火場射水。

陽明山國家公園小油坑遊憩區昨天近中午火燒山，延燒五十公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援（圖），陸空夾擊耗時逾五小時才撲滅火勢。記者蘇健忠／攝影
陽明山國家公園小油坑遊憩區昨天近中午火燒山，延燒五十公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援（圖），陸空夾擊耗時逾五小時才撲滅火勢。記者蘇健忠／攝影

由於搶救困難，火勢至昨下午一時許已延燒卅多公頃，消防局請求空勤總隊支援；昨午三時許，空勤總隊直升機從清泉崗機場飛抵陽明山，三度載水從空中倒水滅火；在陸空兩線撲救之下，將火勢局限在山谷之間，下午四時卅二分終於撲滅火勢，估計燃燒面積約達五十公頃。

北市消防局長莫懷祖表示，昨天燃燒處是在鞍部地區，熱度會蓄積，沿著山坡往上燒，速度會比人爬山快非常多；第一線水線有打到燃燒地附近，消防局跟陽明山管理局也都有利用空拍機估算。

陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍指出，初步判斷起火原因，是國科會國研院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫設置的空氣品質感測儀器起火。

被懷疑是禍首的國科會國家實驗研究院所設空氣品質感測儀。記者蘇健忠／攝影
被懷疑是禍首的國科會國家實驗研究院所設空氣品質感測儀。記者蘇健忠／攝影

十四日起七星山步道自小油坑到主峰這段都將暫時封閉，待區域內的設施完成檢查，確定沒有問題後才會視情況評估是否開放，確保山林與旅客安全。

台北市長蔣萬安昨第一時間在臉書提醒當地民眾及登山客，暫時遠離小油坑周遭，以策安全、以利救災；環保局持續監控空氣品質。

空氣品質 陽明山

延伸閱讀

陽明山火災疑感測儀釀禍 國研院：絕不卸責

空品感測儀器疑釀陽明山火燒山 國研院回應了

感測儀釀陽明山火災？ 國研院：待消防單位鑑定

陽明山火燒山延燒50公頃！初判感測儀器起火 逾5小時後撲滅

相關新聞

陽明山火燒山 疑空品感測儀釀災

陽明山小油坑遊憩區往七星山步道昨近中午起火釀火燒山，百餘名消防人員上山搶救，空勤總隊派直升機支援，五個多小時撲滅火勢，延...

陽明山火燒山／國科會：啟動調查 國研院：絕不卸責

陽明山公園七星山小油坑昨發生火災，火勢延燒五個多小時，燃燒面積達五十公頃，起火原因疑為國研院設置的空氣品質感測儀器。國科...

數十惡煞闖北市車行砸場擄人 傳有關竹聯幫靜安會…警偵辦中

林姓男子等數十人上月底凌晨闖入台北市大同區一家車行砸場，過程中還持鎮暴槍傷人，並將蔡、周、施、李等4人押至基隆市一處工地...

陽明山火災疑感測儀釀禍 國研院：絕不卸責

陽明山今天發生火燒山，初判與國科會國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的感測儀有關。國研院院長蔡宏營表示，將慎重面對，若...

美鷹會王鑫捲富商恐嚇案 士檢訊後令300萬交保…友人護送爆衝突

天道盟美鷹會精神領袖王鑫捲入向富商恐嚇取財上千萬元案，今從大陸搭機返台，在桃園國際機場被刑事局拘提，依組織犯罪防制條例移...

陽明山火燒山面積達32公頃 「這段」登山步道暫時封閉

陽明山小油坑遊憩區旁驚傳火燒山，消防動員百餘人前往灌救，空勤總隊也協助滅火作業，總算在5個多小時後順利撲滅火勢。據了解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。