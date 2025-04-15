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陽明山火燒山／國科會：啟動調查 國研院：絕不卸責

聯合報／ 記者董俞佳李芯／台北報導

陽明山國家公園小油坑遊憩區昨天近中午火燒山（圖），延燒五十公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援，陸空夾擊耗時逾五小時才撲滅火勢。（中央社）
陽明山國家公園小油坑遊憩區昨天近中午火燒山（圖），延燒五十公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援，陸空夾擊耗時逾五小時才撲滅火勢。（中央社）
陽明山公園七星山小油坑昨發生火災，火勢延燒五個多小時，燃燒面積達五十公頃，起火原因疑為國研院設置的空氣品質感測儀器。國科會主委吳誠文昨表示，全力配合調查結果，轄下各機關檢視科研器材，避免類似憾事發生。

吳誠文說，對本次事件造成珍貴山林損害深表遺憾，因火災鑑定結果尚需數日，將積極配合並靜待調查結果。同時責請國研院前往了解，啟動內部調查。

國研院長蔡宏營表示，調查結果如確實是國研院國網中心設備造成，將承擔相關責任，絕不卸責。國研院全力配合消防單位釐清起火原因；同時仔細盤點現有設備，預防類似事件再度發生。

為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心) 利用空氣品質感測儀器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料。

國研院表示，本計畫委託廠商架設空氣品質感測儀器，透過網路線即時回傳空品數據。電力來源是透過太陽能供電系統，保障在偏遠無電區域仍可運作。由於小油坑位於陽明山國家公園管理範圍內，本計畫二○二二年向陽明山國家公園管理處提出申請，獲得同意，已於二○二四年底結束。

國研院表示，承包廠商以太陽能桿提供空品感測儀器所需電力，太陽能桿與空品感測儀器皆為合法合規設備，並經測試與驗證後才進行部署。

吳誠文 空氣品質 陽明山

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