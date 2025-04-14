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數十惡煞闖北市車行砸場擄人 傳有關竹聯幫靜安會…警偵辦中
林姓男子等數十人上月底凌晨闖入台北市大同區一家車行砸場，過程中還持鎮暴槍傷人，並將蔡、周、施、李等4人押至基隆市一處工地毆打，警方獲報追查救出4人，陸續逮回林等5嫌，持續偵辦中。
警方調查，27歲林男等數十人3月30日分別駕車前往大同區延平北路某家行砸場，對車行內人員無差別攻擊，還持鎮暴槍傷人，並將蔡、周、施、李等4人押往基隆市深奧國小旁毆打。
警方獲報展開追查，到場救出4人並查獲林男及28歲廖男到案，後續向士林地檢署聲請拘票拘提25歲包男、25歲莊男及23歲江男，詢後依妨害自由、傷害等罪嫌將5人送辦，檢方複訊後令以10至20萬元交保。
據悉，遭擄走毆打的4人自稱因「租車糾紛」被盯上，但警方不排除該車行人員曾替林男等人擔任詐欺車手，所以遭上游人員凌虐報復。
外傳糾眾傷人的一方與竹聯幫靜安會有關，警方初步未能證實，僅強調目前正積極查捕其他涉案人員，釐清確切案情，針對不法定將依法究辦。
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