快訊

凱蒂佩芮「飛上太空」！僅10分鐘就落地 驚人費用曝光

數十惡煞闖北市車行砸場擄人 傳有關竹聯幫靜安會…警偵辦中

黑幫20人持鎮暴槍、球棒…強擄車行老闆員工毆打 北市警速救4人逮5嫌

中央社／ 台北14日電

台北市大同區某間車行蔡姓負責人和3名員工疑因租車債務糾紛，近日遭約20名黑幫成員持鎮暴槍和球棒強擄至基隆市談判、毆打，警方獲報迅速救出4人，並逮5嫌到案擴大追查中。

台北市警察局大同分局今晚發布新聞稿表示，3月30日凌晨0零時許接獲民眾報案，指轄內延平北路4段有間租車公司發生糾紛案，疑有民眾遭妨害自由被擄走，立即組成專案小組偵辦。

經調查了解，被擄走被害人為租車公司負責人蔡姓男子和3名員工周姓、施姓、李姓男子等人，疑因周男和黑幫成員有債務關係釀禍，導致公司其他3人遭波及。

專案小組調閱監視器循線追查，發現案發時，犯嫌一方約出動約20人和7車到場，並持鎮暴槍和球棒將被害4人強制押上車離去，一路駕車帶往基隆市深澳國小周邊一帶空地，雙方進行談判，被害人期間不時遭毆打。

幸經警方歷經數小時火速追緝，平安救出4名被害人，僅有擦挫傷等輕微傷勢，並自稱是因租車債務糾紛所致。

另外，專案小組也先行逮捕27歲林姓犯嫌、28歲廖姓犯嫌到案，續向士林地檢署聲請拘票，拘提25歲包姓、25歲莊姓及23歲江姓等3名犯嫌到案。

5嫌已移請士檢偵辦，分別以新台幣10萬至20萬元不等金額交保，大同分局正持續追緝其他在逃犯嫌，且不排除和竹聯幫靜安會有關，正擴大偵辦中。

債務 基隆 被害人

延伸閱讀

北市動物園馬來貘「莉姆路」 長大中、已達180公斤

撇切割 罷雙吳遭搜索北市黨部回應了：配合黨中央給協助

台南官田1死2傷車禍 肇逃BMW車主今律師陪同到案

北市東區隨機毆打停等紅燈騎士 男「幻想」遭拉扯口罩推擠

相關新聞

美鷹會王鑫捲富商恐嚇案 士檢訊後令300萬交保…友人護送爆衝突

天道盟美鷹會精神領袖王鑫捲入向富商恐嚇取財上千萬元案，今從大陸搭機返台，在桃園國際機場被刑事局拘提，依組織犯罪防制條例移...

陽明山火災濃煙飄新北 環保局揭「影響雙北3地區」：啟動空品監控

台北市陽明山七星山小油坑今上午發生火災，目前火勢已在16時32分撲滅，火勢導致大量濃煙擴散，新北環保局模擬預估，火災濃煙...

空品感測儀器疑釀陽明山火燒山 國研院回應了

陽明山公園七星山小油坑今日上午發生火災，火勢延燒數小時，直至下午16時32分撲滅，初步估計燃燒面積達50公頃，起火原因疑...

數十惡煞闖北市車行砸場擄人 傳有關竹聯幫靜安會…警偵辦中

林姓男子等數十人上月底凌晨闖入台北市大同區一家車行砸場，過程中還持鎮暴槍傷人，並將蔡、周、施、李等4人押至基隆市一處工地...

陽明山火災疑感測儀釀禍 國研院：絕不卸責

陽明山今天發生火燒山，初判與國科會國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的感測儀有關。國研院院長蔡宏營表示，將慎重面對，若...

陽明山火燒山面積達32公頃 「這段」登山步道暫時封閉

陽明山小油坑遊憩區旁驚傳火燒山，消防動員百餘人前往灌救，空勤總隊也協助滅火作業，總算在5個多小時後順利撲滅火勢。據了解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。