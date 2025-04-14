黑幫20人持鎮暴槍、球棒…強擄車行老闆員工毆打 北市警速救4人逮5嫌

台北市大同區某間車行蔡姓負責人和3名員工疑因租車債務糾紛，近日遭約20名黑幫成員持鎮暴槍和球棒強擄至基隆市談判、毆打，警方獲報迅速救出4人，並逮5嫌到案擴大追查中。

台北市警察局大同分局今晚發布新聞稿表示，3月30日凌晨0零時許接獲民眾報案，指轄內延平北路4段有間租車公司發生糾紛案，疑有民眾遭妨害自由被擄走，立即組成專案小組偵辦。

經調查了解，被擄走被害人為租車公司負責人蔡姓男子和3名員工周姓、施姓、李姓男子等人，疑因周男和黑幫成員有債務關係釀禍，導致公司其他3人遭波及。

專案小組調閱監視器循線追查，發現案發時，犯嫌一方約出動約20人和7車到場，並持鎮暴槍和球棒將被害4人強制押上車離去，一路駕車帶往基隆市深澳國小周邊一帶空地，雙方進行談判，被害人期間不時遭毆打。

幸經警方歷經數小時火速追緝，平安救出4名被害人，僅有擦挫傷等輕微傷勢，並自稱是因租車債務糾紛所致。

另外，專案小組也先行逮捕27歲林姓犯嫌、28歲廖姓犯嫌到案，續向士林地檢署聲請拘票，拘提25歲包姓、25歲莊姓及23歲江姓等3名犯嫌到案。

5嫌已移請士檢偵辦，分別以新台幣10萬至20萬元不等金額交保，大同分局正持續追緝其他在逃犯嫌，且不排除和竹聯幫靜安會有關，正擴大偵辦中。