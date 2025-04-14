陽明山火災疑感測儀釀禍 國研院：絕不卸責

陽明山今天發生火燒山，初判與國科會國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的感測儀有關。國研院院長蔡宏營表示，將慎重面對，若調查結果確實是國研院國網中心設備造成，國研院絕不卸責。

陽明山國家公園管理處今天表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，在執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀器起火。火勢延燒逾5小時後已在下午4時32分撲滅。

蔡宏營晚間透過新聞稿表示，國研院將慎重面對，如果最後調查結果確實是國研院國網中心的設備造成，國研院將承擔相關責任，絕不卸責。國研院已啟動內部調查，並將全力配合消防單位之外部調查，釐清起火原因；同時將仔細盤點現有設備，預防類似事件再度發生。