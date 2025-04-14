快訊

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

美鷹會王鑫捲富商恐嚇案 士檢訊後令300萬交保…友人護送爆衝突

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

天道盟美鷹會精神領袖王鑫捲入向富商恐嚇取財上千萬元案，今從大陸搭機返台，在桃園國際機場被刑事局拘提，依組織犯罪防制條例移送士林地檢署訊問，檢方複訊後300萬元交保。

據調查，竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘及四海幫大哥郝廣民，涉受託一名富商，處理其與股東因投資衍生的上千萬元糾紛，上月分別被刑事局拘提，檢方命許2百萬元交保，法院裁定郝1百萬元交保，刑事局追查後發現王鑫也與此案有關。

王鑫上月出境至大陸，今搭機返台，刑事局偵一大隊接獲移民署通知，下午3時許在桃機拘提王，帶回刑事局調查，晚間約6時移送士檢，檢方複訊後，晚間8時許依組織犯罪條例罪嫌令王300萬元交保。

王鑫晚間在律師、親友陪同下離開地檢署，面對媒體詢問「有沒有恐嚇？」他不發一語，但身邊護送的友人與記者發生言語衝突，雙方頻喊「不要動手」、「會跌倒」，王鑫上車時友人與記者碰撞，一名女子大聲質問「你哪一家（媒體）的？」。

天道盟美鷹會精神領袖王鑫。記者李隆揆／攝影
天道盟美鷹會精神領袖王鑫。記者李隆揆／攝影
天道盟美鷹會精神領袖王鑫。記者李隆揆／攝影
天道盟美鷹會精神領袖王鑫。記者李隆揆／攝影
天道盟美鷹會精神領袖王鑫。記者李隆揆／攝影
天道盟美鷹會精神領袖王鑫。記者李隆揆／攝影

幫派 恐嚇 移民署 衝突 黑道

延伸閱讀

美鷹會精神領袖王鑫陸返台機場被拘提 捲恐嚇富商千萬案

富商與股東千萬元投資糾紛找黑道處理 角頭郝廣民遭拘

四海幫前大哥郝廣民涉恐嚇富商 士檢複訊聲押

相關新聞

美鷹會王鑫捲富商恐嚇案 士檢訊後令300萬交保…友人護送爆衝突

天道盟美鷹會精神領袖王鑫捲入向富商恐嚇取財上千萬元案，今從大陸搭機返台，在桃園國際機場被刑事局拘提，依組織犯罪防制條例移...

陽明山火災濃煙飄新北 環保局揭「影響雙北3地區」：啟動空品監控

台北市陽明山七星山小油坑今上午發生火災，目前火勢已在16時32分撲滅，火勢導致大量濃煙擴散，新北環保局模擬預估，火災濃煙...

空品感測儀器疑釀陽明山火燒山 國研院回應了

陽明山公園七星山小油坑今日上午發生火災，火勢延燒數小時，直至下午16時32分撲滅，初步估計燃燒面積達50公頃，起火原因疑...

陽明山火燒山面積達32公頃 「這段」登山步道暫時封閉

陽明山小油坑遊憩區旁驚傳火燒山，消防動員百餘人前往灌救，空勤總隊也協助滅火作業，總算在5個多小時後順利撲滅火勢。據了解，...

火燒陽明山5小時才撲滅…消防考慮闢防火線 怕風向轉變無路可退

陽明山小油坑遊憩區今火燒山5小時才被撲滅。據了解，因天氣乾燥、風勢強勁、水源欠缺，消防單位不樂觀，不排除燒至明、後天，一...

美鷹會精神領袖王鑫陸返台機場被拘提 捲恐嚇富商千萬案

天道盟美鷹會精神領袖王鑫捲入向富商恐嚇取財上千萬元案，今從大陸搭機返台，在桃園國際機場被刑事局拘提，依組織犯罪防制條例移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。