陽明山七星池大火 內政部曝搶救過程：步道暫時封閉

陽明山國家公園內的七星池14日上午發生林火。陽明山國家公園管理處第一時間通報臺北市政府消防局第四大隊前往搶救，同時封鎖現場並引導遊客安全撤離。

內政部表示，消防車與人員於11點28分抵達現場，立刻展開滅火行動，並於下午1點申請空勤總隊直升機協助空中灑水。經過多方合作，火勢終於在下午4點32分完全撲滅。

本次行動共動員消防車32輛、消防人員99人，並出動1台無人機與空勤直升機執行3次空中灑水，共投下6噸水，初步估計燃燒面積約32公頃，所幸無人傷亡。

國家公園署表示，這場林火能迅速撲滅，主要歸功於各單位通力合作，尤其消防局第四大隊與空勤總隊在第一時間投入搶救，成功控制火勢，將對生態環境的損害降到最低。陽管處也加派人力支援現場巡查與研判火勢動向，協助前線救援。

後續方面，陽管處將針對小油坑登山口至七星山主峰間的步道設施進行檢查，目前步道暫時封閉，確認安全無虞後才會重新開放。同時，也已通知國科會檢視並汰換受損觀測設施，並配合消防單位調查起火原因及相關責任釐清。

針對受災區域，國家公園署也將啟動生態環境的復原與監測作業，盼早日恢復自然景觀與生態平衡。