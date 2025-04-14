陽明山火燒山面積達32公頃 「這段」登山步道暫時封閉

陽明山小油坑遊憩區旁驚傳火燒山，消防動員百餘人前往灌救，空勤總隊也協助滅火作業，總算在5個多小時後順利撲滅火勢。據了解，燃燒面積約32公頃，陽明山管理處已針對小油坑登山口至七星山主峰步道進行設施巡檢，步道暫時封閉，確認安全無虞後再行開放。

由於起火點位於國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心的空氣品質感測儀器，陽管處也通知國科會檢視並汰換有疑慮的觀測設施，並持續配合消防單位追查火災成因鑑識並釐清權責，針對受影響區域進行生態環境復原監測與調查作業，期盼儘速恢復自然景觀及生態平衡。

這場七星池林火發生在今日上午11時16分許，內政部國家公園署陽明山國家公園管理處第一時間通報台北市政府消防局第四大隊緊急前往救援，同時封鎖現場並引導遊客安全撤離。

消防於11時28分抵達現場展開灌救，並於13時申請空勤直升機支援空中灑水作業，火勢於16時32分撲滅。此次救災行動共出動消防車輛32輛、消防人員99人、1台無人機及空勤直升機執行3次空中投水作業，共投水6噸；根據國家公園署初步套圖，燃燒面積約32公頃，無人員傷亡。