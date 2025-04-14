火燒陽明山5小時才撲滅…消防考慮闢防火線 怕風向轉變無路可退

陽明山小油坑遊憩區今火燒山5小時才被撲滅。據了解，因天氣乾燥、風勢強勁、水源欠缺，消防單位不樂觀，不排除燒至明、後天，一度考慮開闢防火線避免延燒，但擔憂若風向轉變引火恐危及消防員，所幸空勤總隊直升機灑水協助撲滅。

台北市消防局官員說，現場天氣乾燥、風勢強勁，加上滿布以草類為主植被，鞍部起火後被風吹，一路「跳燒」上山；地處偏遠欠缺水源，派遣水箱消防車抵達附近後，還須由人力挺進部屬水線，比不上火燒速度。

官員說，前天深夜下雨，昨、今天未下雨且出太陽，研判植被及土壤表層乾燥，原擔心燒至明、後天，氣象預報這兩天降雨機率低，搶救更困難，若前天沒下雨更慘，至少植物根部及土壤中可能仍含水。

據指出，消防署、北市消防局一度研議是否在下風處開闢防火線，伐除及放火燒植被形成裸地，防堵火勢擴散，但評估相關專業不成熟，若風向轉變而帶動火勢轉向，恐危及消防員，最壞狀況如被改編成電影《無路可退》的美國亞利桑那州2013年亞奈爾山火事件，19名消防員遭大火吞噬，全軍覆沒殉職。