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美鷹會精神領袖王鑫陸返台機場被拘提 捲恐嚇富商千萬案
天道盟美鷹會精神領袖王鑫捲入向富商恐嚇取財上千萬元案，今從大陸搭機返台，在桃園國際機場被刑事局拘提，依組織犯罪防制條例移送士林地檢署訊問。
據調查，竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘及四海幫大哥郝廣民，涉受託一名富商，處理其與股東因投資衍生的上千萬元糾紛，上月分別被刑事局拘提，檢方命許2百萬元交保，法院裁定郝1百萬元交保，刑事局追查王鑫也與此案有關。
王鑫上月出境至大陸，今搭機返台，刑事局偵一大隊接獲移民署通知，下午3時許在桃機拘提王，帶回刑事局調查，晚間約6時移送士檢。
刑事局2021年曾拘提王鑫等5人，調查數起槍擊及恐嚇案，依組織條例移送台北地檢署，檢方訊後命王2百萬元交保。
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