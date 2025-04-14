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空品感測儀器疑釀陽明山火燒山 國研院回應了
陽明山公園七星山小油坑今日上午發生火災，火勢延燒數小時，直至下午16時32分撲滅，初步估計燃燒面積達50公頃，起火原因疑為國研院設置的空氣品質感測儀器。國研院表示，失火事件發生原因，待消防單位鑑定。
為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心) 利用空氣品質感測器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料。
國研院表示，小油坑地區位於陽明山國家公園管理範圍內，本計畫於2022年正式向陽明山國家公園管理處提出申請，並獲得同意，程序合法合規，且已於2024年底結束。
國研院表示，本計畫委託廠商架設空氣品質感測器，透過網路線即時回傳空品數據。電力來源是透過太陽能供電系統，保障在偏遠無電區域仍可持續運作。
國研院表示，承包廠商以太陽能桿提供空氣品質感測器所需電力。太陽能桿與空品感測器皆為合法合規之設備，並經測試與驗證後才進行部署。失火事件發生原因，待消防單位鑑定。
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