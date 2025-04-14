快訊

關稅震撼彈！新台幣逆勢狂升1.95角 成交量爆史上第6大

新北塭仔圳施工挖破瓦斯管 人員搶修現已止漏

聽新聞
0:00 / 0:00

空品感測儀器疑釀陽明山火燒山 國研院回應了

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

陽明山公園七星山小油坑今日上午發生火災，火勢延燒數小時，直至下午16時32分撲滅，初步估計燃燒面積達50公頃，起火原因疑為國研院設置的空氣品質感測儀器。國研院表示，失火事件發生原因，待消防單位鑑定。

為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心) 利用空氣品質感測器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料。

國研院表示，小油坑地區位於陽明山國家公園管理範圍內，本計畫於2022年正式向陽明山國家公園管理處提出申請，並獲得同意，程序合法合規，且已於2024年底結束。

國研院表示，本計畫委託廠商架設空氣品質感測器，透過網路線即時回傳空品數據。電力來源是透過太陽能供電系統，保障在偏遠無電區域仍可持續運作。

國研院表示，承包廠商以太陽能桿提供空氣品質感測器所需電力。太陽能桿與空品感測器皆為合法合規之設備，並經測試與驗證後才進行部署。失火事件發生原因，待消防單位鑑定。

太陽能板發電與儲電設備及空氣品質感測器。圖 / 國研院提供
太陽能板發電與儲電設備及空氣品質感測器。圖 / 國研院提供

火災 空氣品質 陽明山

延伸閱讀

陽明山火災濃煙飄新北 環保局揭「影響雙北3地區」：啟動空品監控

感測儀釀陽明山火災？ 國研院：待消防單位鑑定

陽明山火燒山延燒50公頃！初判感測儀器起火 逾5小時後撲滅

陽明山火燒山災害擴及40公頃 消防局長曝2原因難控制

相關新聞

陽明山火災濃煙飄新北 環保局揭「影響雙北3地區」：啟動空品監控

台北市陽明山七星山小油坑今上午發生火災，目前火勢已在16時32分撲滅，火勢導致大量濃煙擴散，新北環保局模擬預估，火災濃煙...

空品感測儀器疑釀陽明山火燒山 國研院回應了

陽明山公園七星山小油坑今日上午發生火災，火勢延燒數小時，直至下午16時32分撲滅，初步估計燃燒面積達50公頃，起火原因疑...

美鷹會精神領袖王鑫陸返台機場被拘提 捲恐嚇富商千萬案

天道盟美鷹會精神領袖王鑫捲入向富商恐嚇取財上千萬元案，今從大陸搭機返台，在桃園國際機場被刑事局拘提，依組織犯罪防制條例移...

陽明山大火燒50公頃終撲滅 警消、直升機3度灑水建功

陽明山小油坑遊憩區旁火燒山，消防動員百餘人前往撲救，空勤總隊也派機載水滅火3趟，下午4時32分撲滅火勢。 台北市消防局表示，今早11時17分獲報小油坑遊憩區往七星山步道處起火，由於山區水源不足，陸上以大量水箱車中繼約1公里後，由消防員布3水線上山滅火。空中部分請求空勤總隊派員支援，直升機從清泉崗機場起飛，3度載水滅火。現場燃燒面積約50公頃，火勢於下午4時32分撲滅。

陽明山火燒山延燒50公頃！初判感測儀器起火 逾5小時後撲滅

陽明山今天火燒山引發各界關注，經雙北市消防局和空勤總隊黑鷹直升機馳援，台北市消防局指出，火勢延燒逾5小時後已在下午4時3...

陽明山小油坑16:32火勢撲滅！百名警消、直升機3度載水建功

陽明山小油坑遊憩區旁火燒山，消防動員百餘人前往撲救，空勤總隊也派機載水滅火3趟，下午4時32分撲滅火勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。