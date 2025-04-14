陽明山火災濃煙飄新北 環保局揭「影響雙北3地區」：啟動空品監控
台北市陽明山七星山小油坑今上午發生火災，目前火勢已在16時32分撲滅，火勢導致大量濃煙擴散，新北環保局模擬預估，火災濃煙主要影響高空，地面空品影響較低，影響範圍除台北市北投區外，也可能波及新北萬里及金山區山區，為預防擴散風險，北北基桃在第一時間啟動空品監控及跨區通報應變機制。
新北市環保局說，據氣象條件分析，今日風向為西南風，加上白天熱對流旺盛，污染物會向高空擴散。初步判斷主要影響屬高空濃煙飄散，對於地面空氣品質影響較低，但呼籲下風處民眾關閉門窗，避免影響室內空氣品質，外出請務必佩戴口罩，加強呼吸防護並請遠離火場周邊，不要圍觀以免妨礙救災。
環保局說明，環保局已於4月12日預報，13日至14日北部將有境外污染短暫影響空品，此次突發山林火災雖發生於台北市，考量濃煙受風向與地形因素，為預防擴散風險，北北基桃在第一時間啟動空品監控及跨區通報應變機制。
環保局補充，目前消防單位已完成火勢撲滅工作，環境單位也將持續監測細懸浮微粒（PM2.5）濃度變化，滾動調整防護措施並發布最新空品訊息，也提醒民眾近期山區氣候乾燥、火災風險高，進入山林請特別注意用火安全，勿丟棄煙蒂或焚燒雜物，防範山林火災，共同守護環境安全。
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