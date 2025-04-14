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陽明山小油坑16:32火勢撲滅！百名警消、直升機3度載水建功
陽明山小油坑遊憩區旁火燒山，消防動員百餘人前往撲救，空勤總隊也派機載水滅火3趟，下午4時32分撲滅火勢。
台北市消防局表示，今早11時17分獲報小油坑遊憩區往七星山步道處起火，由於山區水源不足，陸上以大量水箱車中繼約1公里後，由消防員布3水線上山滅火。
空中部分請求空勤總隊派員支援，直升機從清泉崗機場起飛，3度載水滅火。現場燃燒面積約50公頃，火勢於下午4時32分撲滅。
這起火警共出動指揮車7輛、消防車24輛、救護車1輛、消防員91人、義消39人、無人機3台；新北市消防局支援2車4人、空總支援直升機1架、林業署支援機動救火隊7人。火警初步是由陽管處通報，稱步道中空氣品質監測儀器起火釀災，確切起火原因待查。
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