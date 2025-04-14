陽明山小油坑16:32火勢撲滅！百名警消、直升機3度載水建功

陽明山小油坑遊憩區旁火燒山，消防動員百餘人前往撲救，空勤總隊也派機載水滅火3趟，下午4時32分撲滅火勢。 台北市消防局表示，今早11時17分獲報小油坑遊憩區往七星山步道處起火，由於山區水源不足，陸上以大量水箱車中繼約1公里後，由消防員布3水線上山滅火。空中部分請求空勤總隊派員支援，直升機從清泉崗機場起飛，3度載水滅火。現場燃燒面積約50公頃，火勢於下午4時32分撲滅。

2025-04-14 17:39