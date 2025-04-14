陽明山小油坑「燒黑山頭」 空總直升機持續載水滅火
陽明山小油坑遊憩區旁山區火燒山延燒約50公頃，消防單位長距離布水線撲救，空勤總隊也出動支援，今午3時許持續派遣直升機前往空中灑水撲救，現場消防指揮官稍早稱火勢已局限在山谷之間。
記者到場直擊滅火過程，從小油坑遊憩區停車場汪起火的七星山步道看去，火勢已燒至山頭背面，燃燒過的區域焦黑一片，強風吹過仍會揚起黑色灰燼。
台北市消防局指出，山區水源不足，陸上部分派出大量水箱車以中繼方式長距離布水線約1公里至小油坑遊憩區停車場，再由消防員分3線挺進山區數百公尺滅火。
空中部分請求空勤總隊派出支援，今下午3時許起，空勤直升機持續載水前往起火處灑水撲救，目前火勢局限山谷之間，燃燒面積約達50公頃。據悉北市府將成立前進指揮所應對火災。
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