低胸爆乳女荷官坐鎮吸賭客 警抄賭場赫見男星韓亞諾涉賭

新北市中和警獲報有德州撲克賭場藏身社區，為吸引賭客上門還請來巨乳女荷官穿低胸緊身上衣坐檯。中和警11日前往查緝，當場逮獲負責人林男、林姓女荷官，3名工作人員及16名賭客，其中1名賭客竟是男星韓亞諾，詢後分依賭博及社維法送辦。

據了解，該賭場負責人林姓男子在網路社團張貼德州撲克賭博訊息，為吸引民眾前來賭博，還聘請擁有傲人胸圍的林姓女子擔任荷官，為躲避查緝還不斷變換賭場地點。中和警方日前獲報一處社區大樓有德州撲克賭場立即展開蒐證，11日晚間持搜索票前往查緝，當場逮捕負責人林男、林姓女荷官、工作人員許男、楊男、周男等5人及查獲16名賭客，查扣抽頭金72萬，賭資74萬。

警方將眾人帶回警局偵詢時，赫然發現其中1名賭客竟是曾與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往的男星韓亞諾，據了解韓亞諾之前常在YouTube參加德州撲克比賽直播，疑因透過友人介紹前往該德州撲克賭場賭博，不料竟被警方查獲逮捕。警方詢後將林男、林女、工作人員許男、楊男、周男等5人依賭博罪嫌送辦，其餘16名賭客則依社維法裁處。

賭場請來林姓女子擔任荷官。記者黃子騰／翻攝 警方逮捕16名賭客。記者黃子騰／翻攝 男星韓亞諾被逮（紅圈處）。記者黃子騰／翻攝