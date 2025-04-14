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焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

細胞簡訊發布！陽明山火勢持續擴大 北市消防局：盼中央進駐指揮所

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市陽明山七星山步道區今發生火災，目前燃燒面積持續擴大，台北市消防局已發布細胞簡訊提醒民眾，七星山步道（含小油坑登山口）及小油坑停車場已封閉，公車暫不停靠，提醒民眾不要靠近及配合疏散。消防局長莫懷組表示，目前山上已設立前進指揮所，希望能再擴大讓中央資源進駐，並加派直升機救災。

根據民眾所收到細胞簡訊，內容寫道，「本市北投區竹子湖路69號(陽明山小油坑服務中心旁山坡)於今(14)日發生重大山林火災，有延燒及擴大之虞，七星山步道（含小油坑登山口）及小油坑停車場已封閉，公車暫不停靠。請當地民眾及登山旅客勿進入該區域並配合救災人員疏散，臺北市政府1999。」

莫懷組表示，首要目標就是不要讓他燒到民眾房屋，山上部分有協調希望擴大開前進指揮所，希望中央資源再進來，加上目前空勤直升機取水點在社子島淡水河上面，飛行距離滿遠，目前只有一架次希望多派架次，派效率速度會快一點。

莫懷組說，目前上面實際車輛數還在變動，消防局已派副局長、簡任技正大隊長、副大隊長在上面指揮，希望先控制下來，因為擔心上山的路燃燒擴大，有發1封細胞簡訊呼籲市民跟路過的人不要上去，災點範圍大概周遭方圓2公里，讓救災行動盡快趕快結束掉，陽金公路盡量可以改道而行。

北市陽明山七星山步道區上午發生火災，目前燃燒面積持續擴大，根據最新消息燃燒面積已達50公頃，內政部空勤總隊出動數架次直升機載水水袋滅火，希望能控制火源。記者蘇健忠／攝影
北市陽明山七星山步道區上午發生火災，目前燃燒面積持續擴大，根據最新消息燃燒面積已達50公頃，內政部空勤總隊出動數架次直升機載水水袋滅火，希望能控制火源。記者蘇健忠／攝影

北市 火災 細胞簡訊 陽明山

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