細胞簡訊發布！陽明山火勢持續擴大 北市消防局：盼中央進駐指揮所

北市陽明山七星山步道區今發生火災，目前燃燒面積持續擴大，台北市消防局已發布細胞簡訊提醒民眾，七星山步道（含小油坑登山口）及小油坑停車場已封閉，公車暫不停靠，提醒民眾不要靠近及配合疏散。消防局長莫懷組表示，目前山上已設立前進指揮所，希望能再擴大讓中央資源進駐，並加派直升機救災。

根據民眾所收到細胞簡訊，內容寫道，「本市北投區竹子湖路69號(陽明山小油坑服務中心旁山坡)於今(14)日發生重大山林火災，有延燒及擴大之虞，七星山步道（含小油坑登山口）及小油坑停車場已封閉，公車暫不停靠。請當地民眾及登山旅客勿進入該區域並配合救災人員疏散，臺北市政府1999。」

莫懷組表示，首要目標就是不要讓他燒到民眾房屋，山上部分有協調希望擴大開前進指揮所，希望中央資源再進來，加上目前空勤直升機取水點在社子島淡水河上面，飛行距離滿遠，目前只有一架次希望多派架次，派效率速度會快一點。