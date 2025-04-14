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陽明山火燒山範圍擴至50公頃 消防局：火勢侷限山谷間
陽明山小油坑遊憩區今早發生火燒山案，持續延燒中，目前燃燒範圍約達50公頃，火勢侷限在山谷之間，警消仍全力撲救中。
台北市消防局上午11時17分獲報，北投區竹子湖路上的小油坑遊憩，往七星山步道一帶起火冒煙，派員到場發現，現場已是火燒山情況。
台北市消防局第四救災救護大隊大隊長王耀震說，今早接獲陽管處報案稱設備起火，陸續派出110名消防員到場撲救，由於山區水源不足、氣候乾燥、風勢強勁等，延燒範圍從最初約100平方公尺，到下午3時許約達50公頃，目前火勢局限在山谷之間。
此次撲救的困難處在於，山區無水源，警消派出大量水箱車以中繼方式布水線約1公里，到了小油坑停車場後，分3線上山滅火，又要再前進數百公尺才抵達火場，另也因水線不足，請求空勤總隊協助從空中滅火。
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