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焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

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陽明山火燒山範圍擴至50公頃 消防局：火勢侷限山谷間

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陽明山小油坑遊憩區今早發生火燒山案，持續延燒中，目前燃燒範圍約達50公頃，火勢侷限在山谷之間，警消仍全力撲救中。

北市消防局上午11時17分獲報，北投區竹子湖路上的小油坑遊憩，往七星山步道一帶起火冒煙，派員到場發現，現場已是火燒山情況。

台北市消防局第四救災救護大隊大隊長王耀震說，今早接獲陽管處報案稱設備起火，陸續派出110名消防員到場撲救，由於山區水源不足、氣候乾燥、風勢強勁等，延燒範圍從最初約100平方公尺，到下午3時許約達50公頃，目前火勢局限在山谷之間。

此次撲救的困難處在於，山區無水源，警消派出大量水箱車以中繼方式布水線約1公里，到了小油坑停車場後，分3線上山滅火，又要再前進數百公尺才抵達火場，另也因水線不足，請求空勤總隊協助從空中滅火。

小油坑遊憩區附近山區今早發生火燒山案，被火燃燒過的地方焦黑一片。記者李隆揆／攝影
小油坑遊憩區附近山區今早發生火燒山案，被火燃燒過的地方焦黑一片。記者李隆揆／攝影
台北市消防局第四救災救護大隊大隊長王耀震說明案情。記者李隆揆／攝影
台北市消防局第四救災救護大隊大隊長王耀震說明案情。記者李隆揆／攝影
小油坑遊憩區附近山區今早發生火燒山案，被火燃燒過的地方焦黑一片。記者李隆揆／攝影
小油坑遊憩區附近山區今早發生火燒山案，被火燃燒過的地方焦黑一片。記者李隆揆／攝影

北市 消防員 火災 空勤總隊 陽明山

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